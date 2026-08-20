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Bilancio

Controlli della polizia tra centro storico e ponente, 190 persone identificate

Lunedì i controlli si sono concentrati tra Voltri, nelle aree adiacenti le stazioni ferroviarie di Voltri, Prà e Pegli, a Cornigliano e a Sampierdarena

polizia notte

Genova. Ancora controlli della polizia nella zona del centro storico e a ponente.

Tra domenica e lunedì gli agenti, coordinati da un funzionario del commissariato centro con la collaborazione degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e della pattuglia interforze polizia, guardia di finanza ed esercito, hanno battuto le zone di Pré, Maddalena, Darsena e Sottoripa, identificando 190 persone.

Verso le 21 in piazza della Raibetta è stato identificato un minore destinatario di un rintraccio per notifica, che è stato poi affidato a una parente.

Lunedì i controlli si sono concentrati tra Voltri, nelle aree adiacenti le stazioni ferroviarie di Voltri, Prà e Pegli, a Cornigliano e a Sampierdarena.

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