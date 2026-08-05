Genova. Valter Centanaro è il nuovo presidente della Categoria Taxi di Confartigianato Genova. Presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova 5966, Centanaro è stato eletto per la prima volta alla guida della cooperativa il 16 maggio 1997, maturando nel corso degli anni una lunga esperienza nella rappresentanza dei tassisti genovesi.

Centanaro assume il nuovo incarico associativo in una fase di trasformazione della mobilità cittadina.

A Genova il servizio taxi conta 869 licenze. La categoria opera in una città caratterizzata da una domanda di mobilità complessa: ai collegamenti quotidiani per residenti e lavoratori si aggiungono le esigenze di anziani e persone con difficoltà negli spostamenti, i flussi turistici e le richieste generate da porto, aeroporto, stazioni, ospedali ed eventi.

La nomina interviene a pochi giorni dall’approvazione, da parte della giunta comunale, della delibera che aggiorna il regolamento del servizio taxi. Le modifiche riguardano, tra gli altri aspetti, i criteri per la valutazione del fabbisogno e del numero delle licenze, i turni, le tariffe, le caratteristiche delle vetture e la trasparenza degli eventuali supplementi applicati agli utenti. Un passaggio che rende ancora più importante un confronto costante e strutturato tra amministrazione e rappresentanze della categoria.

“Dopo molti anni dedicati alla rappresentanza dei tassisti pensavo di aver concluso una parte importante del mio percorso. L’opportunità di entrare nella famiglia di Confartigianato mi ha però richiamato a una nuova responsabilità – dichiara Centanaro – Confartigianato è un’associazione autorevole, con una storia e un prestigio consolidati: assumere questo incarico è per me motivo di orgoglio e mi offre la possibilità di mettere ancora esperienza e competenze al servizio dei colleghi. Ringrazio Francesco Vernazzano, mio predecessore, per il lavoro svolto e l’impegno dedicato alla categoria. Le sfide che ci attendono non sono semplici, ma meritano ancora attenzione, energie e capacità di proposta. Il mio obiettivo sarà costruire un confronto concreto e continuativo con le istituzioni, portando ai tavoli decisionali le necessità dei tassisti e tutelando il loro lavoro e, insieme, la qualità, la sicurezza e l’affidabilità del servizio offerto agli utenti”.