Savignone, il Concerto all’Alba compie sei anni: musica e panorami al sorgere del sole

Savignone. La musica incontra il paesaggio dell’Appennino Ligure alle prime luci del giorno. Martedì 11 agosto, alle 5.30, torna sul sagrato della Cappelletta di Nostra Signora delle Grazie, in località Costalovaia, il Concerto all’Alba, giunto alla sua sesta edizione.

L’appuntamento fa parte della 27eseima edizione del festival I Lunedì Musicali in Valle Scrivia, organizzato dall’omonima Associazione Musicale con l’obiettivo di valorizzare, attraverso la musica, il patrimonio storico-artistico e naturalistico della valle.

Ad accompagnare il sorgere del sole saranno Laura Papeschi all’arpa e Fabio Uscidda al corno, due musicisti del Carlo Felice di Genova. Il programma sarà dedicato ai grandi autori francesi dell’Ottocento, da Georges Bizet a Camille Saint-Saëns, e alla Giovane Scuola italiana, con musiche di Pietro Mascagni, Giacomo Puccini e Ruggero Leoncavallo.

L’iniziativa è patrocinata e sostenuta dal Comune di Savignone, in collaborazione con CTR Palazzo Fieschi, Il Fiocco, la Cooperativa Il Biscione e le associazioni del territorio, con il sostegno degli imprenditori locali Tossini, ADG, Lamparelli e La Piana.

Il Concerto all’Alba inaugura un agosto particolarmente ricco di appuntamenti a Savignone. Mercoledì 12 agosto, dalle 19 a Gualdrà, è in programma la serata country con i Ball and Chain Live Music; giovedì 13, alle 21.15 in piazza Capoluogo, spazio al flamenco con Marco Galvagno & Amigos Flamenco.

Venerdì 14 agosto, alle 21.15 al Parco Comunale, sarà la volta di Savignone Prog, con il concerto dei Delirium. Il 15 agosto a Vaccarezza si terrà la festa patronale di Nostra Signora Assunta, mentre il 16 agosto a Montemaggio è prevista la festa di San Rocco. La sera, in piazza Capoluogo, un omaggio a Formula Tre e Lucio Battisti.

Tra gli altri appuntamenti del mese, lo spettacolo Antigone di Sofocle, il 20 agosto a Palazzo Fieschi, la Festa dell’Emigrante il 21 agosto a Gabbie Superiori, il tributo ai Pink Floyd degli Echoes il 22 agosto e il recital lirico benefico a favore di Unicef del 26 agosto. Il calendario proseguirà con il concerto d’organo di Sant’Agostino, la Festa dei Giovani e le celebrazioni per Sant’Agostino, in programma il 29 e 30 agosto.