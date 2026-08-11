“Colpo” al distributore h24, cinque ragazzi denunciati

Genova. Cinque ragazzi tra i 18 e i 22 anni sono stati denunciati dalla polizia per avere tentato di derubare un distributore h24 in via San Vincenzo.

È successo la notte tra sabato e domenica. Le volanti della polizia sono intervenute dopo la segnalazione di furto da parte del personale della vigilanza privata di un esercizio commerciale. Dalle telecamere di videosorveglianza, infatti, si potevano vedere i cinque giovani all’interno intenti a usare una sbarra di ferro per forzare il distributore.

Quando sono arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato i cinque ancora dentro il distributore, che mangiavano e bevevano. Accompagnati in questura e identificati in cinque giovani egiziani, sono stati denunciati.