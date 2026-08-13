Dalle Ande a Genova: Il Museo di Storia Naturale riceve in dono 24mila coleotteri rari

Genova. Oltre cinquant’anni di spedizioni, dalle grotte dell’Appennino alle vette delle Ande, passando per le foreste tropicali e le distese della Patagonia, racchiusi in 82 scatole entomologiche. Questa è la straordinaria collezione di Giuliano Trezzi, entomologo e ricercatore milanese recentemente scomparso, che gli eredi hanno deciso di donare al Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” di Genova.

Il Comune di Genova ha ufficialmente approvato l’acquisizione del patrimonio, dal valore commerciale stimato in circa 29.500 euro, ma valutato per uno “straordinario interesse scientifico”. Tra gli oltre 24.000 esemplari meticolosamente catalogati figurano infatti specie rarissime e decine di “tipi scientifici” – gli esemplari usati dai biologi per descrivere una specie per la prima volta in assoluto. Spiccano nella raccolta il troglomorfo Guatemalatrechus e ben 35 esemplari di Italaphaenops dimaioi, un minuscolo coleottero (“ambitissimo”, come si legge nella relazione scientifica del museo) cieco adattato alla vita sotterranea: un ritrovamento frutto di oltre quarant’anni di pazienti e metodiche ricerche sul campo.

“Riteniamo che il Museo di Genova sia la struttura ideale per conservare e valorizzare il lavoro di nostro fratello”, hanno spiegato i familiari, Giovanni Daniele e Natalia Trezzi nella lettera indirizzata al curatore museale Doria. L’unica condizione posta per la donazione è che la collezione rimanga integra e mantenga il nome dello studioso. Nelle prossime settimane il personale del Museo Doria curerà il trasferimento delle 82 scatole dalla Lombardia a Genova per iniziare le operazioni di catalogazione ed esposizione, in attesa della grande riapertura del museo più amato dai genovesi.