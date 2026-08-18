Al volante senza patente scappa dal posto di blocco: arrestato per resistenza stradale

Chiavari. Guidava un’auto carica di bagagli senza patente, e quando ha incrociato un posto di blocco ha pensato bene di scappare, rischiando di investire un agente della polizia locale.

È successo a Chiavari, e l’uomo, un 56enne piacentino, è tra i primi a essere arrestato per resistenza stradale, nuovo reato che punisce chi fugge a un alt della polizia o ostacola i controlli su strada compiendo manovre pericolose.

Il 56enne, nel tentativo di scappare da una prima pattuglia, ha infatti svoltavo all’improvviso incrociando un’altra pattuglia. Anche in questo caso ha ignorato l’alt aumentando la velocità e “bruciando” gli stop. A un certo punto ha abbandonato l’auto ed è scappato a piedi: poco dopo gli agenti lo hanno trovato che si nascondeva in un parco pubblico.

L’uomo è stato arrestato e in mattinata è stato sottoposto a direttissima. Alla polizia locale ha spiegato che era arrivato a Chiavari per andare a trovare la madre e che stava tornando a casa, ma non aveva la patente.