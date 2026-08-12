Chiavari, approvato il progetto dell’allargamento della strada tra salita San Michele e Ri Case Sparse

La giunta comunale di Chiavari ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per l’allargamento e la messa in sicurezza di un tratto della strada di collegamento tra Salita San Michele e località Ri Case Sparse, per circa 230 mila euro. Interessati circa 60 metri di careggiata compresi tra la scuola dell’infanzia di Ri Basso e il viadotto autostradale Entella.

I lavori prevedono l’allargamento della sede stradale e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale sul lato a valle, che consentirà anche il collegamento con il sentiero esistente in corrispondenza della scalinata. Previste, inoltre, nuove opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e nuovi punti luce per l’illuminazione pubblica.

“Interveniamo su un tratto molto frequentato e strategico per tutto il quartiere di Ri e per la viabilità verso la collina, che da tempo necessita di essere messo in sicurezza. Un altro progetto che nasce dall’ascolto delle esigenze dei quartieri e dalla volontà di rendere più sicura e funzionale la viabilità della nostra città” dichiarano in una nota congiunta il sindaco Federico Messuti e l’assessore Paolo Garibaldi.

Sul fronte amministrativo, sono in corso le procedure necessarie per acquisire le aree private interessate, mentre Autostrade per l’Italia ha già rilasciato il nullaosta tecnico per i lavori che interferiscono con la proprietà autostradale.