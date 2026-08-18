Chiavari, parte la riqualificazione dei marciapiedi di via Parma e del Ponte di Caperana

Chiavari. Approvato in linea tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’ampliamento e l’adeguamento dei marciapiedi di via Parma, in corrispondenza dei civici 304, 306, 308 e 310, e per il ripristino del marciapiede sul lato nord del Ponte di Caperana. L’intervento, dal valore complessivo di 145 mila euro, punta a migliorare sicurezza e accessibilità dei percorsi pedonali, eliminando le barriere architettoniche e riqualificando le pavimentazioni.

«Proseguiamo il lavoro avviato in questi anni per rendere i quartieri sempre più accessibili, sicuri e curati. Dopo gli interventi già realizzati in via Parma, programmiamo un nuovo progetto a Caperana per eliminare gli ostacoli che rendono difficoltoso il passaggio, in particolare alle persone con disabilità. Continuiamo così ad intervenire nei quartieri con opere puntuali, pensate per rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini» commentano il sindaco Federico Messuti e l’assessore Paolo Garibaldi.

Il progetto è suddiviso in due lotti. Il primo, da 95 mila euro, interessa il tratto di via Parma compreso tra i civici 310 e 304 e prevede il rifacimento delle pavimentazioni, l’ampliamento del marciapiede tra i civici 308 e 304, l’adeguamento degli attraversamenti pedonali e dei passi carrabili e la realizzazione di rampe accessibili. In prossimità della rotatoria saranno inoltre installati percorsi tattili LOGES per agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva.

Il secondo lotto, da 50 mila euro, riguarda il marciapiede lato nord del Ponte di Caperana, per circa 110 metri dal civico 304 di via Parma fino al confine comunale dove sono previsti il rifacimento del percorso e la realizzazione di rampe conformi alla normativa.

Previsti nell’intervento anche la sistemazione dei sottoservizi e delle caditoie, il ripristino della segnaletica e la posa di nuove piastrelle “chiavarine”, in continuità con quelle esistenti.