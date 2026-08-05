A settembre torna ChiavarInCosplay: tre giorni tra costumi, creatività e cultura pop

Chiavari. Riflettori puntati su ChiavarInCosplay, che si prepara a un nuovo ciak annuale con un’edizione 2026 in calendario per i giorni di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre. La presentazione ufficiale ha delineato il profilo di una tre giorni che consolida il percorso di crescita compiuto negli ultimi anni e rafforza ulteriormente il ruolo del Festival tra le manifestazioni italiane di riferimento per la cultura pop.

Restano centrali i valori che hanno accompagnato la manifestazione fin dalla sua nascita: la creatività come forma di espressione personale, l’inclusione come capacità di valorizzare le differenze, la condivisione come strumento di crescita collettiva e la cultura pop come linguaggio universale in grado di mettere in relazione pubblico, passioni e generazioni differenti. Non a caso, tutto questo torna nel claim scelto per l’edizione 2026: Be your style, sii il tuo stile.

Lo illustra così Gianluca Del Carlo, direttore artistico del Festival: “Come dichiara il nome del Festival stesso, il cosplay è la vocazione principe di ChiavarInCosplay. Quest’anno, abbiamo voluto porre l’accento non soltanto sui personaggi, sui costumi e sugli universi narrativi di fumetti, anime, videogiochi o film, ma soprattutto sulle persone: sui singoli individui che scelgono di esprimere sé stessi attraverso questi linguaggi, trasformando la creatività in identità, l’immaginazione in racconto e la passione in una forma autentica di comunicazione personale. Mai come quest’anno, insomma, il Festival insiste sul mettere a disposizione di tutti uno spazio aperto, accogliente e non giudicante dove il rispetto, la libertà espressiva e la valorizzazione delle differenze diventano elementi fondanti dell’esperienza condivisa“.

A interpretare visivamente questo concetto è Paolo Barbieri, autore del manifesto ufficiale 2026 e tra i più riconosciuti illustratori fantasy italiani contemporanei. Il suo contributo, oltre a dare riconoscibilità al Festival, rafforza ulteriormente il valore culturale della manifestazione e la sua capacità di dialogare con alcune delle eccellenze artistiche del settore. L’impostazione surreale che Paolo Barbieri ha voluto dare al manifesto di ChiavarInCosplay 2026 cattura l’essenza del claim: la fantasia, lo stile personale e il cosplay. Una ragazza sta per indossare una maschera da gatto e cavalca un enorme felino, a propria volta travestito da drago cinese. Di fianco a loro siede un ragazzo in tenuta da ape, il tutto nella riconoscibile cornice del giardino di Palazzo Rocca, altro protagonista di ChiavarInCosplay.

Proprio l’appena citato Palazzo Rocca ospiterà una delle proposte culturali più prestigiose dell’edizione 2026, ossia la mostra personale dedicata all’autore del manifesto Paolo Barbieri. Il Giardino sarà dedicato al palco Talk & Incontri dove cinema, fumetto e approfondimenti con professionisti del settore si alterneranno a giochi, quiz e divertenti proposte. Da segnalare come novità 2026 per ques’area il Pop Screen Fest, un vero festival nel Festival realizzato da Echo Group in collaborazione con MYmovies, Corax, Univideo e Gamelife. Il Parco di Palazzo Rocca diventerà invece una delle aree più scenografiche del Festival con set fotografici, installazioni, ambientazioni fantasy e percorsi esperienziali di LARP (Live Action Role Playing).

Parlando di novità, tra i progetti speciali annunciati per il 2026 spicca Poker d’Assi, format in programma in piazzetta Verdi e pensato per valorizzare quattro eccellenze creative della cultura pop contemporanea attraverso interviste, conferenze, masterclass, sessioni di dediche e autografi, e momenti di dialogo diretto con il pubblico. I nomi annunciati sono Paolo Barbieri per l’illustrazione fantasy, Davide Soliani per la scrittura e la narrazione videoludica, Fabio Pochet per il fumetto e il character design, e Giorgia Vecchini per il cosplay, il collezionismo e il mondo nerd in generale.

Tornerà in piazza Roma la pista per moto, minimoto e miniquad, inaugurata lo scorso anno e frutto della collaborazione tra E20 Motors, EMG Eventi e X Racing Phantom srl per il progetto benefico Caschi per il Cuore. L’iniziativa coinvolge bambini ricoverati nella realizzazione di disegni che, una volta trasformati in grafiche originali da artisti e designer professionisti, decorano caschi da gara. Indossati poi in pista da piloti professionisti, questi caschi diventano simboli di coraggio, fantasia e speranza, portando con sé il cuore dei piccoli pazienti. I caschi vengono successivamente messi all’asta e il ricavato viene devoluto a favore di strutture pediatriche e associazioni che sostengono i bambini malati e le relative famiglie.



Come ogni anno, sarà prezioso il contributo delle molte associazioni locali e nazionali che hanno risposto con entusiasmo alla chiamata di ChiavarInCosplay. Menzioniamo – tra gli altri – Creativa Eventi, con un’escape room dedicata a Il Signore degli Anelli, The Heroes Cosproject e i loro supereroi, i Ghost4Fun che ci guideranno nella caccia ai fantasmi, i photo-shooting di SteamPunk Italia, gli emozionanti spettacoli di spade laser a cura di Jedi Generation.

Lungo via Vittorio Veneto e via Martiti della Liberazione, a collegamento delle diverse aree tematiche e abbracciando anche l’estesa mostra mercato con espositori da tutta Italia, si snoderà l’iconico e immancabile Red Carpet di ChiavarInCosplay, una vera esperienza narrativa a cielo aperto animata da associazioni, band itineranti e l’ormai attesissima sfilata cosplay. Ciò che rende speciale questa sfilata è che costituisce una variante innovativa della canonica gara cosplay con passerella dei partecipanti, nomination dei giudici in incognito e gran finale con annuncio delle nomination e premiazioni sul palco di piazza Matteotti.

Quest’ultimo, il grande palco di piazza Matteotti, sarà ancora una volta protagonista del programma serale. Ad aprire gli appuntamenti di venerdì 25 settembre sarà Sana Takizawa, artista giapponese della scena Visual Kei internazionale, seguito dallo scoppiettante Giga Party, format esclusivo targato C.F.C. Comics Festival Community pensato come grande celebrazione collettiva della musica, della cultura pop e della community che ogni anno dà vita alla manifestazione. Sabato 26 settembre sarà la volta di Giorgio Vanni, Daniel Tek e Max Longhi con il format Generazione Vanni. A chiudere in bellezza il festival, domenica 27 settembre, sarà il concerto della Regina delle Sigle Cristina D’Avena.

Sempre in piazza Matteotti si troverà l’area Boardgames, punto di riferimento per gli amanti dei giochi da tavolo e di carte collezionabili, curata dallo staff dell’importante evento ludico Play – Festival del Gioco. Tra nuove uscite da provare, cult da riscoprire e tornei, questo spazio proporrà intrattenimento costruttivo per tutta la famiglia e momenti da condividere con seria leggerezza. Nella vicina Antica Farmacia dei Frati verrà invece allestita l’area Lego a cura di Liguria Bricks, dove grandi e piccini potranno ammirare maestose creazioni e giocare con i mattoncini più famosi al mondo.

L’altra faccia del gioco, i videogames, avrà casa presso l’Auditorium San Francesco, che si trasformerà in un vero e proprio hub dell’intrattenimento digitale e degli eSport con postazioni attrezzate all’avanguardia, competizioni e occasioni di confronto dedicate all’universo videoludico. L’obiettivo è valorizzare il videogioco non soltanto come forma di svago, ma come fenomeno culturale capace di generare creatività, socialità e nuove opportunità di aggregazione.

Il programma definitivo è in via di perfezionamento e ulteriori ospiti, eventi e novità verranno annunciati nei prossimi giorni. Già le anticipazioni fornite confermano però come Be your style sia un motto coerente con ChiavarInCosplay 2026, un festival che ci sprona a non aderire a una forma prestabilita, ma a far emergere ciò che rende ciascuno unico. In fondo, il cosplay non è soltanto indossare un costume, ma padroneggiare una lingua che ciascuno declina a modo proprio. Lo spiega anche Silvia Stanig, assessora alla Cultura del Comune di Chiavari: “ChiavarInCosplay è il frutto di una scelta culturale precisa. Abbiamo sostenuto questa manifestazione fin dalla sua prima edizione perché ne abbiamo intuito le potenzialità e ne abbiamo accompagnato con convinzione il percorso di crescita. Oggi è uno degli appuntamenti che meglio rappresentano una Chiavari dinamica, capace di interpretare i linguaggi della contemporaneità e di trasformarli in occasioni di cultura, partecipazione e valorizzazione del territorio“.

ChiavarInCosplay è un evento del circuito C.F.C. Comics Festival Community, organizzato da LEG Live Emotion Group in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari. Programma (in via di perfezionamento), ospiti e informazioni di servizio sono disponibili su:

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