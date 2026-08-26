Chiavari, caso di West Nile: disinfestazione nella notte del 27 agosto

Chiavari. Il sistema sanitario ligure ha segnalato un caso di infezione da virus West Nile in una persona che ha soggiornato in corso Colombo a Chiavari. Per questo il Comune ha disposto un intervento urgente di disinfestazione contro la zanzara comune (Culex), vettore del virus.

Il trattamento adulticida sarà effettuato giovedì 27 agosto, dalle ore 4 alle ore 6, salvo eventuali modifiche legate alle condizioni meteorologiche, dalla Cooperativa Sociale Il Rastrello, incaricata direttamente da Ats Liguria.

L’intervento interesserà l’area compresa entro un raggio di 100 metri dall’abitazione di corso Colombo 127 e l’area alberata nelle adiacenze del Porto Turistico di Chiavari.

Prima del trattamento adulticida il Comune comunica ai cittadini la necessità di adozione delle seguenti misure di precauzione:

chiusura delle finestre e delle porte;

sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria;

ritiro dell’eventuale biancheria stesa all’esterno degli edifici;

ricovero al chiuso degli animali domestici e alla protezione con teli di plastica dei loro ricoveri all’aperto e delle suppellettili, come ciotole e abbeveratoi;

protezione di frutta e verdura degli orti; per consumare frutta e verdura irrorate sarà necessario aspettare alcuni giorni (dopo 10 giorni non risultano residui sulle piante), lavarle abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata;

mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.

L’opposizione attacca

Davide Grillo di Impegno Comune commenta: “Non era disinformazione chiedere prevenzione, monitoraggio e informazione. Oggi è la stessa amministrazione a disporre una disinfestazione e a fornire ai cittadini precise indicazioni. Un anno fa, nell’agosto 2025, avevo sollevato pubblicamente il tema della prevenzione contro le zanzare e del virus West Nile, prendendo spunto dagli interventi già effettuati in altri Comuni del territorio. Fui accusato di portare avanti una campagna di disinformazione, di voler allarmare i cittadini con affermazioni totalmente infondate e di diffondere fake news e allarmismi. Oggi, 26 agosto 2026, è proprio il Comune di Chiavari a comunicare che, a seguito della segnalazione di ATS Liguria – ASL 4 Chiavarese di un caso di infezione da virus West Nile in una persona che ha soggiornato in corso Colombo, è stato disposto un intervento urgente di disinfestazione. Fare domande sulla prevenzione non significa fare allarmismo. Chiedere informazioni ai cittadini non significa fare disinformazione. Sollecitare monitoraggio e trasparenza non significa creare fake news. Oltre all’intervento emergenziale, sarebbe importante conoscere quali attività di monitoraggio delle zanzare e prevenzione delle arbovirosi siano state effettuate nel corso dell’anno sul territorio comunale”.