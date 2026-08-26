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Chiavari

Dà in escandescenze fuori da un locale e minaccia i passanti con una bottiglia: arrestato

La richiesta di intervento è arrivata intorno all’una della notte scorsa

polizia notte

Chiavari. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla polizia dopo avere dato in escandescenze davanti a un locale armato di una bottiglia di vetro.

La richiesta di intervento è arrivata intorno all’una della notte scorsa. Alcuni passanti hanno segnalato uno sconosciuto fuori di sé che minacciava e inseguiva le persone davanti a un locale del centro, arrivando a che a ferirsi da solo.

Gli agenti lo hanno bloccato, calmato e caricato in auto, ma durante il tragitto l’uomo ha iniziato a colpire a calci e testate la portiera. È stato quindi portato al pronto soccorso all’ospedale di Lavagna, ma anche qui ha continuato a sferrare calci e pugni colpendo anche i poliziotti.

Una volta riportato alla calma e sottoposto alle necessarie cure mediche, l’uomo è stato arrestato.

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