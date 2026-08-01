Centro storico, anche ad agosto il Ghetto si anima tra libri, attività sociali e spettacoli

Genova. Anche nel mese di agosto il Ghetto si conferma un laboratorio permanente di comunità. Nell’ambito del Progetto di Comunità del Centro Storico, prosegue infatti il programma di attività rivolte ai residenti del sestiere, con un’attenzione particolare ai più giovani, alle famiglie e agli abitanti in situazione di fragilità, secondo un approccio che unisce presidio educativo, cura degli spazi pubblici, promozione culturale e welfare di prossimità.

Il calendario, condiviso da associazioni e educatori attivi sul territorio, conferma per l’intero mese di agosto molte delle attività già avviate in luglio, affiancate da alcuni appuntamenti serali pensati per animare il quartiere anche nelle settimane centrali della pausa estiva.

«Anche ad agosto scegliamo di non lasciare soli i vicoli del Ghetto – dichiara l’assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi – le educatrici e gli educatori, i volontari e gli enti territoriali continuano a essere presenti ogni giorno, con attività che vanno dal sostegno ai più piccoli alla cura del verde pubblico, fino ai momenti di socialità per gli adulti. È un modo concreto di prendersi cura di un quartiere che ha bisogno di presidio, ma anche di bellezza e di occasioni di incontro.”

Le attività in programma ad agosto:

Presidio educativo

• Educativa di Strada – dal lunedì al giovedì, ore 15:00–19:00. Presidio ed educativa territoriale rivolta a giovani e adolescenti: monitoraggio del sestiere, aggancio informale e coinvolgimento attraverso sport, gioco e cura dei vicoli.

• Centro Estivo di Quartiere – mercoledì 4 agosto, ore 12:30–15:00, tra i caruggi, Piazza Don Gallo e Biblioteca Margherita. Attività ricreative estive per l’infanzia.

Cura del verde e degli spazi pubblici

• Il Giardino del Gallo (appuntamento di agosto) – giovedì 6 agosto, ore 09:30–11:30, in Piazza Don Gallo. Manutenzione partecipata del verde e cura della piazza, in vista della pausa di metà agosto, con abitanti e volontari del sestiere.

• Pulizia dei Vicoli del Ghetto – attività spontanea e continuativa, a orari variabili. Azione diretta di lavaggio e cura del decoro condotta da residenti e commercianti dei vicoli.

Cultura e musica

• Studio Mobile e Attività Musicali – ogni mercoledì, ore 15:00–19:00, in spazi aperti dei vicoli. Momenti di espressione artistica ed eventi musicali informali, rivolti soprattutto ai giovani.

• Presentazioni ed Eventi Culturali – orario serale, da definire in base al calendario. Incontri d’autore e piccole rassegne nei vicoli e nell’ex Ghetto, aperti a cittadinanza e turisti.

• AperiReggae – giovedì 13 e venerdì 28 agosto, ore 18:00–22:00, in Piazza Don Gallo. Aperitivo con DJ set di musica reggae, a cura dell’Associazione Festa del Sole, aperto a giovani, abitanti e turisti.

• Accesso alla Lettura (“Biblioteca va a spasso” e ONLIFE Prè) – attività continuativa. Letture animate all’aperto, con valigie di libri itineranti nelle piazze del Ghetto, in collaborazione con la Biblioteca Margherita.

Benessere e comunità

• Consapevolezza Corporea (Feldenkrais) – tutti i giovedì, ore 16:30–18:00, presso la sede di Vico Croce Bianca 7r. Sessioni aperte di movimento gentile per il benessere della cittadinanza.

• Consapevolezza Corporea (Feldenkrais) – incontro della domenica mattina – quando previsto, sempre presso Vico Croce Bianca 7r.

• Iniziative con il Mercato Locale – in concomitanza con eventi del quartiere, orario da definire. Promozione della filiera corta ed educazione alimentare in Via del Campo e nelle piazze.

(Credits foto: Christian Spadarotto)