Castelletto, un chilo di cocaina nello zaino e a casa 11mila euro: pusher in manette

Genova. Aveva nello zaino oltre un chilo di cocaina in pietra e 600 euro in contanti, a casa mazzette di banconote per 11mila euro. L’uomo, un 23enne cittadino senegalese, è stato fermato dai poliziotti della squadra mobile a Castelletto e subito arrestato.

Gli agenti lo hanno riconosciuto giovedì pomeriggio mentre camminava in strada. Quando il 23enne li ha notati ha iniziato a correre, ma è stato bloccato dopo pochi metri. Controllando lo zaino i poliziotti hanno trovato un chilo e 200 grammi di cocaina in pietra, suddivisa in 12 involucri già confezionati nel cellophane, e il denaro.

Durante la perquisizione domiciliare il giovane ha provato a divincolarsi e ha aggredito un agente, che è poi stato medicato e dimesso con 25 giorni di prognosi. È stato arrestato per spaccio e denunciato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di Marassi in attesa della convalida.