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Spaccio

Castelletto, un chilo di cocaina nello zaino e a casa 11mila euro: pusher in manette

Gli agenti della squadra mobile lo hanno riconosciuto giovedì pomeriggio mentre camminava in strada

Generico agosto 2026

Genova. Aveva nello zaino oltre un chilo di cocaina in pietra e 600 euro in contanti, a casa mazzette di banconote per 11mila euro. L’uomo, un 23enne cittadino senegalese, è stato fermato dai poliziotti della squadra mobile a Castelletto e subito arrestato.

Gli agenti lo hanno riconosciuto giovedì pomeriggio mentre camminava in strada. Quando il 23enne li ha notati ha iniziato a correre, ma è stato bloccato dopo pochi metri. Controllando lo zaino i poliziotti hanno trovato un chilo e 200 grammi di cocaina in pietra, suddivisa in 12 involucri già confezionati nel cellophane, e il denaro.

Durante la perquisizione domiciliare il giovane ha provato a divincolarsi e ha aggredito un agente, che è poi stato medicato e dimesso con 25 giorni di prognosi. È stato arrestato per spaccio e denunciato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di Marassi in attesa della convalida.

 

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