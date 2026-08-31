Carabinieri, sorpresi con droga e coltelli durante un controllo: un arresto e una denuncia

Casella. Un giovane di 24 anni è stato arrestato e portato a Marassi in carcere per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e un suo coetaneo è stato denunciato a piede libere per porto d’armi dai carabinieri della stazione di Montoggio.

I due sono stati sorpresi dai militari a Casella, in Valle Scrivia, durante un normale controllo con le pattuglie. Mentre attraversavano viale Europa i carabinieri hanno notato i due ragazzi e hanno deciso di controllarli.

Uno dei due, vista la macchina dei carabinieri, ha gettato un involucro, recuperato dai militari, contenente 14 grammi di cocaina. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di trovare nell’abitacolo ulteriori tre dosi di cocaina e circa 600 euro in contanti.

Il controllo, esteso anche al secondo giovane e alla sua auto, ha portato al ritrovamento di tre coltelli, sequestrati.