Sanità, case di comunità aperte anche nel weekend di Ferragosto: ecco quali sono a Genova

Genova. La sanità territoriale continua a garantire la propria presenza anche nel weekend di Ferragosto. A Genova, le case della comunità assicurano infatti continuità assistenziale anche nei giorni festivi, offrendo ai cittadini un punto di riferimento per i problemi di salute a bassa complessità che non richiedono l’accesso al pronto soccorso.

“Ferragosto è un momento particolare, con una città che cambia ritmo e con molte persone che si spostano, ma la necessità di assistenza sanitaria non va in vacanza – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò –. Per questo abbiamo voluto garantire la presenza della sanità territoriale anche durante questo fine settimana, mettendo a disposizione dei cittadini servizi e professionisti”.

Le case della comunità rappresentano uno dei pilastri della nuova organizzazione della sanità ligure: strutture pensate per dare una risposta vicina e tempestiva ai cittadini e per evitare, quando non necessario, il ricorso al pronto soccorso. Possono essere gestiti, tra gli altri, problemi come febbre, mal di gola, tosse e raffreddore, piccoli traumi, medicazioni, variazioni della pressione o della glicemia, dolori lievi o moderati e altre condizioni che non presentano caratteristiche di emergenza-urgenza.

“Il messaggio che vogliamo dare è semplice: anche a Ferragosto il cittadino non è solo. La rete territoriale è presente e deve diventare sempre più il primo punto di riferimento per i bisogni di salute che non richiedono un ospedale. È un cambiamento culturale importante, che consente di offrire una risposta più appropriata e, allo stesso tempo, di alleggerire la pressione sui pronto soccorso”, conclude Nicolò.

Le case della comunità aperte h24 anche a Ferragosto

– Casa della Comunità hub Pegli

Genova Pegli – via Pegli, 41

24 ore al giorno, 7 giorni su 7

– Casa della Comunità hub Fiumara

Genova Sampierdarena – via Operai 80

24 ore al giorno, 7 giorni su 7

– Casa della Comunità hub Valpolcevera

Genova Bolzaneto – via P. Pastorino 32

24 ore al giorno, 7 giorni su 7

– Casa della Comunità hub Assarotti

Genova Centro – via Assarotti 35

24 ore al giorno, 7 giorni su 7

– Casa della Comunità hub Struppa

Genova Struppa – via Struppa 150

24 ore al giorno, 7 giorni su 7

– Casa della Comunità hub Quarto

Genova Quarto – largo F. Cattanei, 4

24 ore al giorno, 7 giorni su 7