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Il caso

Casa di Comunità a Bolzaneto, Pastorino: “Inaugurata due mesi fa e oggi ci piove dentro”

Il consigliere regionale della Lista Orlando, e rappresentante di Linea Condivisa, lancia l'accusa: "Servono chiarimenti"

Generico agosto 2026

Genova. “La Casa di Comunità nell’edificio ex Trucco di Bolzaneto è stata inaugurata in pompa magna appena due mesi fa. Oggi, con le precipitazioni di queste ore, ci viene segnalato che al terzo piano piove dentro. Una situazione sulla quale credo sia necessario fare immediatamente chiarezza”.

A intervenire è Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Andrea Orlando Presidente in Consiglio Regionale e rappresentante di Linea Condivisa, che, ricevute le segnalazioni, ha subito scritto alla Direzione per chiedere chiarimenti sulle infiltrazioni d’acqua presenti all’interno della struttura.

“Secondo le informazioni che mi sono state riferite, il problema potrebbe essere legato al mancato completamento della coibentazione del quarto e ultimo piano dell’edificio. È una circostanza che deve essere verificata e proprio per questo ho chiesto alla Direzione di chiarire cosa sia accaduto. Parliamo di una struttura inaugurata appena due mesi fa. È quindi necessario sapere se i lavori previsti siano stati tutti completati, quale sia l’origine delle infiltrazioni, quali interventi verranno messi in campo e se quanto accaduto abbia provocato disagi all’utenza o al personale sociosanitario impegnato nelle attività quotidiane della struttura. Le Case di Comunità non possono essere soltanto strutture da inaugurare con grande enfasi. Devono essere luoghi realmente funzionanti, sicuri e adeguati per i cittadini e per chi ogni giorno ci lavora”.

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