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La visita

Carcere di Marassi, la visita dei Radicali. Blengino: “Sovraffollamento e carenza di personale”

Quello dei Radicali è un vero e proprio tour lungo le carceri italiane per fotografare lo stato dei detenuti e delle strutture

carcere marassi

Genova. “Un carcere che rispecchia la realtà penitenziaria del nostro Paese. Un sovraffollamento che è notevole e si fa sentire soprattutto con questo caldo con un peso sostanziale sulla pelle dei detenuti e dei detenenti”.
Con queste parole il segretario nazionale dei Radicali, Filippo Blengino, ha commentato la sua visita al carcere di Marassi, tappa del “tour” di sopralluoghi che il movimento sta portando avanti nelle case circondariali del paese. “Questo è un carcere che soffre non solo un sovraffollamento importante, ma anche una carenza di personale notevole sia per quanto riguarda la Polizia Penitenziaria che per quanto riguarda gli educatori”.

A fronte di una popolazione carceraria di 698 detenuti, dei quali 151 in attesa di giudizio e una capienza reale di 535, ben il 60% sono gli stranieri “con un solo educatore” sottolinea Blengino che dopo Genova visiterà Rebibbia e Poggioreale.

“Un carcere, quello di Genova, in cui il personale riesce a sopperire alle gravissime mancanze dello Stato. E rispetto ad altre strutture anche più moderne del nostro Paese con problemi strutturali inferiori. Ad esempio nelle celle da 6 esiste il bagno ed esiste la doccia, un unicum molto raro”. Dai dati emerge anche una mancanza di personale con 237 agenti attivi a fronte dei 264 che dovrebbero essere in pianta organica. “Tra i dati allarmanti spicca la presenza di tanti giovanissimi, quasi tutti stranieri ex minori non accompagnati, con sulle spalle disagi psichiatrici molto forti e lo si nota dai tagli sulle braccia e dagli sguardi spesso assenti”. Molti i diciottenni mentre il più anziano, conclude Blengino “ha 85 anni, ma alcune settimane fa c’era un detenuto di 97 anni”.

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