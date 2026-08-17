Aggredisce un capotreno e alcuni passeggeri, 36enne arrestato alla stazione di Cogoleto

Cogoleto. Un uomo di 36 anni è stato arrestato nel fine settimana dai carabinieri a Cogoleto, nel ponente di Genova, per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha aggredito un capotreno e alcuni passeggeri, costringendo il convoglio regionale Savona – Genova a fermarsi. È successo domenica mattina.

I carabinieri di Arenzano, arrivati sul posto, sono riusciti a bloccare l’uomo, un senza fissa dimora di nazionalità marocchina, poi portato nelle camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo.

Si tratta di uno degli interventi e delle attività dei militari nel weekend in provincia di Genova: sono stati oltre 660 i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova, delle compagnie del capoluogo e delle compagnie dislocate nella provincia impiegati in servizi di pattuglia nelle aree cittadine e costiere.

Nell’ambito delle attività svolte, sono stati controllati oltre 1500 soggetti e più di 650 veicoli, nonché eseguite verifiche in 50 esercizi commerciali, di cui 7 sanzionati amministrativamente per un importo complessivo di circa 30mila euro e 4 sospesi per carenze igienico-sanitarie.

Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre arrestato cinque uomini, nonché denunciato a piede libero altri 14 individui, ritenuti responsabili di reati contro il patrimonio e la persona.