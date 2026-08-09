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Iniziativa

Capo Marina, dal 17 agosto la spiaggia diventa un laboratorio per bambini: una petizione per rilanciarla

Dal 17 al 21 agosto arriva un'iniziativa di animazione scientifica organizzata da Genova Blue District. Nel frattempo le firme hanno superato le 600

spiaggia capo marina

Genova. Un appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie per scoprire il mare da un punto di vista diverso, tra scienza, osservazione e curiosità.

Dal 17 al 21 agosto, sulla spiaggia di Capo Marina, arriva un’iniziativa di animazione scientifica organizzata da Genova Blue District, pensata per avvicinare anche i più piccoli alla conoscenza dell’ambiente marino. Durante le giornate sarà possibile ascoltare i suoni prodotti dai cetacei e scoprire così, attraverso l’ascolto, uno degli aspetti più affascinanti della vita che si svolge sotto la superficie del mare.

L’attività permetterà inoltre di osservare da vicino ciò che normalmente è invisibile a occhio nudo. I partecipanti potranno infatti prelevare campioni di plancton e microplastiche e osservarli al microscopio, imparando a riconoscere alcuni degli organismi e dei materiali che si trovano nell’ambiente marino. Non mancheranno poi momenti dedicati alla lettura, con una selezione di libri sul mare, e attività creative pensate per i bambini, che potranno cimentarsi con il disegno e raccontare attraverso immagini ciò che hanno scoperto.

L’obiettivo dell’iniziativa è trasformare la spiaggia in un piccolo laboratorio all’aperto, dove imparare a conoscere il mare attraverso l’esperienza diretta, ed è utile per ricordare la petizione lanciata su Change.org, che ha superato le 600 firme, per chiedere interventi di riqualificazione e maggiore accessibilità della spiaggia di Capo Marina.

Tra le richieste dei promotori ci sono l’abbattimento della struttura incendiata e degradata presente nell’area, l’acquisto di un ausilio Seatrac per consentire alle persone con difficoltà di deambulazione di raggiungere il mare e la sistemazione del molo, con l’installazione di una scaletta per l’accesso all’acqua. La petizione chiede inoltre un intervento strutturale per proteggere la spiaggia dalle mareggiate, la sistemazione delle terrazze laterali e la messa in sicurezza delle arcate sotto la passeggiata di corso Italia.

Tra gli obiettivi indicati anche la pubblicazione, nell’autunno 2026, del bando per l’assegnazione dell’area piscina, con l’auspicio di arrivare all’apertura nell’estate 2027, e soprattutto una fruizione della spiaggia oltre la sola stagione estiva e a pieno orario, dalle 8 alle 20 durante l’estate, anche per attività sociali, sportive ed eventi. Un’apertura estesa che, secondo i promotori, sarebbe particolarmente importante per anziani e persone con disabilità, che potrebbero così frequentare la spiaggia nelle ore più fresche della giornata.

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