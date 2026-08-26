Cani in viaggio ad agosto: le regole e i consigli per una sicurezza totale

Agosto è quel mese dell’anno in cui un gran numero di famiglie, coppie e single si mettono in viaggio per raggiungere la meta delle vacanze. Molti di questi viaggiatori portano con sé il proprio cane.

È quindi necessario organizzare gli spostamenti in modo accurato, sia per rispettare le norme previste per il trasporto degli animali domestici, sia per garantire al proprio amico un viaggio sereno e sicuro.

Una pianificazione attenta, infatti, contribuisce a ridurre lo stress dell’animale e ad affrontare con maggiore tranquillità eventuali imprevisti, sia che si tratti di un breve viaggio sia di una trasferta più lunga.

Il trasporto in auto: la sicurezza prima di tutto

Quando si viaggia in automobile, il cane non può essere lasciato libero nell’abitacolo. Il Codice della Strada, in particolare l’articolo 169, prevede che il trasporto avvenga con sistemi idonei, come un trasportino adeguato alle dimensioni dell’animale, una cintura di sicurezza specifica oppure una rete o un divisorio per separare il vano di carico dai sedili. In sostanza, il cane non deve costituire intralcio o pericolo per la guida.

Sono accorgimenti che servono a tutelare il cane e le persone a bordo, riducendo i rischi nel caso di frenate brusche o incidenti.

Un altro aspetto importante da considerare nel mese di agosto, e nel periodo estivo in generale, è quello delle temperature elevate. Infatti, lasciare il cane all’interno dell’auto, anche solo per pochi minuti, può esporlo a un rapido aumento della temperatura interna del veicolo, con conseguenze che possono essere anche molto gravi.

È quindi consigliabile programmare soste regolari in aree ombreggiate, dare al proprio amico a quattro zampe un po’ d’acqua fresca e consentirgli di muoversi un po’, magari facendo una breve passeggiata prima di riprendere il viaggio.

La documentazione e la preparazione della partenza

Prima di partire è necessario verificare di avere con sé tutta la documentazione necessaria. Per gli spostamenti in territorio italiano è buona norma portare con sé il libretto sanitario, mentre nel caso di viaggi verso altri Paesi dell’Unione Europea il cane deve essere identificato con microchip e accompagnato dal passaporto europeo per animali da compagnia (che viene rilasciato dai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale su richiesta del proprietario).

Il passaporto riporta anche le informazioni sanitarie e le vaccinazioni obbligatorie, compresa quella antirabbica. Nel caso di alcuni Paesi extra-UE possono essere previsti ulteriori adempimenti sanitari.

È consigliabile anche dedicare una certa attenzione alla preparazione del bagaglio. Oltre al cibo abituale e alle ciotole, può essere utile avere una scorta d’acqua, eventuali farmaci prescritti dal veterinario, un telo per far riposare il cane e alcuni oggetti familiari, come giochi o una coperta, che contribuiscono a farlo sentire più tranquillo in un ambiente diverso da quello a cui è abituato.

Il benessere durante gli spostamenti

Ogni cane ha il suo modo di reagire ai viaggi. Alcuni affrontano senza particolari difficoltà anche tragitti molto lunghi, mentre altri possono manifestare agitazione o soffrire di cinetosi (condizione popolarmente nota come “mal d’auto”, non così infrequente negli animali domestici).

Per ridurre il disagio è consigliabile evitare pasti abbondanti immediatamente prima della partenza e, se l’animale è poco abituato all’automobile, farlo familiarizzare gradualmente con gli spostamenti attraverso tragitti brevi.

Una volta arrivati a destinazione, è opportuno dare al proprio amico il tempo necessario per ambientarsi, rispettando i suoi ritmi e mantenendo, ovviamente nei limiti del possibile, le consuete abitudini legate ai pasti e alle passeggiate. Anche durante la permanenza in vacanza è importante evitare le ore più calde della giornata e verificare che le strutture e le spiagge eventualmente frequentate consentano l’accesso agli animali.

Una tutela aggiuntiva per affrontare gli imprevisti

La preparazione del viaggio non riguarda soltanto gli aspetti pratici. Un’assicurazione cani è, per esempio, un utile strumento di tutela quando ci si sposta con il proprio animale, soprattutto in caso di spese veterinarie impreviste conseguenti a malattia o infortunio.

Prima della sottoscrizione di una polizza per animali domestici, è necessario leggere con attenzione le condizioni del contratto, verificando quali prestazioni sono comprese, quali esclusioni sono previste e l’eventuale presenza di franchigie, scoperti o limiti di rimborso.

Conoscere in anticipo questi aspetti consente di scegliere una copertura realmente adatta alle proprie esigenze e di partire per le vacanze con maggiore tranquillità.