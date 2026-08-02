Sicurezza sulle spiagge, i “cani bagnino” tornano a Voltri per tutte le domeniche di agosto

Genova. Dylan, Pluto, Bea. Sono alcuni dei cani da salvataggio che anche in questa estate 2026 presteranno servizio, insieme ai loro conduttori, sulla spiaggia di Voltri a Genova.

La realtà cinofila torna, come da 13 anni a questa parte, per tutte le domeniche del mese di agosto e a Ferragosto sul litorale ponentino grazie alla collaborazione la Scuola Italiana Cani Salvataggio, eccellenza italiana nel mondo, la capitaneria di porto e il municipio Ponente.

Voltri, insieme ad Albissola Marina e alla Spezia rappresenta uno degli spazi di azione in Liguria dei cani formati da Sics, per lo più Labrador, Golden Retriever e Terranova, addestrati per coadiuvare il proprio conduttore negli interventi di soccorso in acqua.

Nella mattinata di oggi, domenica 2 agosto, la prima giornata di attività delle unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio sulla spiaggia di Voltri.

L’iniziativa segna l’avvio del servizio estivo dei “cani bagnino”, protagonisti di un’importante attività di prevenzione, sorveglianza e soccorso in mare a tutela della sicurezza dei bagnanti che si ripeterà per tutti i giorni festivi.

Questa mattina in tanti, grandi e piccini, hanno potuto assistere alle dimostrazioni operative delle unità cinofile, incontrare istruttori e conduttori e approfondire il valore di un progetto che da anni rappresenta un punto di riferimento per il litorale di Voltri.

L’iniziativa, nata nel 1989 proprio a Genova, non è affatto solo folklore: ogni anno circa 35 persone in Italia vengono salvate dai cani bagnino e dai loro operatori. Proprio a Genova negli anni passati due donne , una bambina e tre fratellini sono stati messi in salvo da una delle squadre cinofile.

I conduttori sono tutti volontari, tra loro ci sono ingegneri, insegnanti, imprenditori, studenti, operai, commercianti. Ciascuno ha la sua vita ma tutti hanno un legame di simbiosi con il loro cane e scelgono di dedicare tempo a un servizio per la cittadinanza. I cani diventano “da salvataggio” dopo un lungo e impegnativo periodo di formazione e dopo aver superato alcuni test.