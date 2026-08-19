“Navigabile”, cinque giorni di sport inclusivo nel Golfo Paradiso: si parte da Camogli

Camogli. Lunedì 24 e martedì 25 agosto Camogli ospita due appuntamenti dell’iniziativa “Navigabile – Un mare di sport per tutti”, organizzata dal Panathlon Club Golfo Paradiso, presieduto da Cristina Di Sciorno.

La manifestazione si svolge dal 24 al 28 agosto nei comuni del Golfo Paradiso, segno dell’inclusione, dell’integrazione sociale e dell’accessibilità turistico-sportiva del territorio attraverso la pratica delle discipline acquatiche adattate.

Il Comune di Camogli si è occupato di fornire un supporto all’evento e il coordinamento logistico locale con base operativa sulla Spiaggia Lilla, simbolo del litorale accessibile. Obiettivo della manifestazione, dimostrare che il mare non è una barriera ma un immenso spazio di libertà, condivisione e integrazione.

“Quando ho saputo dell’iniziativa, in sinergia con il vicesindaco Lorenzo Ghisoli abbiamo deciso di supportarla in modo significativo in quanto la finalità di far vivere giornate di sport, mare e divertimento a 360 gradi a ragazzi diversamente abili ci è sembrata un’opportunità imperdibile per ribadire l’importanza di valori come l’inclusione e l’integrazione sociale che l’amministrazione di Camogli promuove sempre con entusiasmo”, dice il consigliere comunale allo Sport, Claudio Pompei.

Per cinque giorni le acque del Golfo Paradiso saranno teatro di attività sportive ed esperienziali dedicate a ragazzi e atleti con disabilità fisiche e cognitive, offrendo a tutti l’opportunità di vivere la bellezza dello sport, con percorsi paralleli calibrati sulle diverse abilità.

Il programma

“Navigabile – Un mare di sport per tutti” si aprirà lunedì 24, alle 17.30, a Camogli, con una Boat Parade inclusiva (ritrovo nelle acque antistanti il porto). A guidare la sfilata sarà il Dragun, lo storico sciabecco-galea che, nell’occasione, riceverà una pergamena celebrativa da consegnare, al termine della traversata Aquileia–Venezia che si concluderà con la partecipazione alla Regata Storica di Venezia, al Club della Serenissima dal quale ha avuto origine il Panathlon, che festeggia il 75° anniversario della fondazione. A bordo del Dragun, insieme all’equipaggio, i ragazzi di Ecopsi.

Accanto al Dragun sfileranno le derive Hansa 303 della Lega Navale Italiana (collaborazione tra la sezione di Chiavari e quella di Camogli), imbarcazioni progettate appositamente per essere governate da atleti con disabilità motoria, le motovedette della Marina Militare e dei Carabinieri, barche private o, per chi non ne possieda, canoe a noleggio: prenotazioni su Whatsapp al numero 335-422241, costo 15 euro, e i proventi saranno devoluti al Servizio Lions Cani Guida.

Alle 18.01 collegamento con Radio Aldebaran, media partner, per ascoltare “Don’t stop me now”, dei Queen, la canzone preferita di Alex Zanardi, indimenticato campione di vita oltre che di sport, ideatore di “SciAbile”, cui si sono ispirati gli organizzatori di “Navigabile – Un mare di sport per tutti”. A seguire un giro, tutti insieme, nel golfo di Camogli.

Sempre lunedì 24, alle 20.15, sulla Piazzetta delle Fantasie Marine, apericena con il concerto del bluesman argentino Gabriel Delta (prenotazione obbligatoria, su Whatsapp, al 335-1346274, costo 35 euro e i proventi andranno a favore di service Lions)

Alle 21.15, nella stessa location, trasformata in salotto sul mare, “Ludis Iungit, Mare Signat”, presentazione della manifestazione che verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook PanathlonClubGolfoParadiso; relatori i rappresentanti di associazioni, autorità del territorio ed enti coinvolti, testimonial.

Martedì 25 agosto “ScubAbile”, immersione al Cristo degli Abissi, a cura di HSA, B&B Diving, Nucleo Operativo Genova Carabinieri Subacquei, Scuba Club Base Nato RNDC-ITA.

Il programma: ore 9.00 briefing alla Base Spiaggia Lilla e partenza immersione per persone con disabilità al Cristo degli Abissi, la celebre statua di Guido Galletti calata nelle acque della baia di San Fruttuoso; ore 16.00-19.00 “VelAbile”, uscite in barca a vela, riservate a persone con disabilità motoria, su Hansa 303, grazie alla collaborazione tra Lega Navale Italiana di Chiavari e Camogli e Club Vela Camogli; sempre dalle 16.00 alle 19.00, sulla Piazzetta delle Fantasie Marine, “DisagnAbile – Un mare di colori”, mini corso di disegno e pittura tenuto da Maria Chiara Di Palo, riservato ai ragazzi di Ecopsi.