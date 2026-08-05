Camogli, a ferragosto la Silent disco: dal tramonto a notte fonda possibilità di scegliere cosa ballare

Camogli. Ferragosto ballando in cuffia in riva al mare con la Silent disco sabato 15 agosto, dal tramonto a notte fonda: tre consolle, 3 canali e 6 DJ. In scaletta brani hip hop, trap, urban, italo disco, commerciale, reggaeton, cantautori italiani, reggae, ska e rock. Organizza l’amministrazione di Camogli. Il clou della serata sarà preceduto da un live music (dalle 19 alle 22), fruibile da tutti, in passeggiata, con Frank Maiello.

Dalle 22 all’una, sulla spiaggia del Rivo Giorgio, a tutto ritmo in cuffia per ballare in riva al mare, senza l’ausilio di altoparlanti.

A Camogli l’evento, spiega l’assessora al Turismo Emanuela Càneva, è nato, lo scorso anno, come iniziativa per i giovani ma ha incontrato il gradimento di camogliesi e ospiti di tutte le età.

Prima dell’inizio della Silent disco la città potrà vivere un altro momento speciale di musica dal vivo. Dalle 19 alle 22, lungo la passeggiata a mare, si esibirà gratuitamente il cantautore Frank Maiello, artista che attraversa da oltre quarant’anni la scena musicale italiana con la stessa passione di sempre. Dai piccoli club degli anni Ottanta ai palchi di oggi, Maiello porta con sé un repertorio fatto di brani originali e di omaggi ai grandi cantautori italiani, da Francesco De Gregori a Pierangelo Bertoli, passando per Francesco Baccini e altri protagonisti della nostra musica d’autore. Un concerto autentico, ironico e coinvolgente, capace di trasformare una serata d’estate in un’occasione di condivisione e di emozioni.

Alle 22 il testimone passerà alle tre consolle della Silent Disco, dove 6 DJ si sfideranno a colpi di hit e generi musicali diversi, dando vita a una vera e propria battaglia sonora.

La caratteristica più divertente della Silent Disco è che ogni partecipante può scegliere in totale libertà quale DJ ascoltare: a ogni canale corrisponde un colore diverso della cuffia, rendendo immediatamente visibili le preferenze del pubblico. Un colpo d’occhio unico e spettacolare, con gruppi di persone che ballano nello stesso luogo seguendo colonne sonore differenti e colori che cambiano continuamente, decretando in tempo reale quale consolle stia conquistando il maggior numero di ascoltatori.

Sul Canale 1 salirà in consolle Paradiso Camatti DJ Set, con una selezione di italo disco, musica commerciale, reggaeton, pop e grandi successi italiani tutti da cantare.

Il Canale 2 sarà affidato a Bomberline DJ Set, che farà ballare il pubblico con un mix di rock, pop, ska e reggae.

Sul Canale 3, infine, spazio all’energia irriverente di Kata – The King of Trash, pronto a trasformare la pista in una festa senza regole con il meglio della musica trash, delle hit cult e dei tormentoni che tutti conoscono e che nessuno riesce a smettere di cantare.

Tre stili, tre colori, tre modi diversi di vivere la stessa notte: a decidere il vincitore della sfida saranno, come sempre, le cuffie del pubblico.

Per partecipare è necessario noleggiare le cuffie tramite la piattaforma Eventbrite (costo: 18 euro e 28, www.silentdiscoevents.it) oppure direttamente in loco il giorno dell’evento. Le cuffie saranno distribuite sulla piazzetta delle Fantasie Marine. Posti limitati.