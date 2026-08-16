Caldo, Arpal: “L’anticiclone cede il passo”: lunedì possibili temporali anche su Genova ma la tregua dura poco

Genova. Forse ci siamo. Dopo giorni di cautele anche Arpal, il centro meteo idrologico regionale, ha emesso un avviso con “bassa probabilità di temporali forti” e in un comunicato stampa diramato a metà della giornata di oggi, domenica 16 agosto, riporta: “L’anticiclone che ha interessato la nostra penisola nelle ultime settimane cede il passo a infiltrazioni di aria fresca di origine settentrionale, che favoriscono un aumento dell’instabilità”.

“Bassa probabilità di temporali forti” è qualcosa di molto diverso dalla presunta svolta rispetto al caldo insopportabile che era stata preannunciata la scorsa settimana da alcuni portali nazionali specializzati in previsioni meteo (molto meno da quelli locali) ma è pur sempre meglio di “nessuna probabilità” e in effetti nella mattinata di domani – spiega ancora Arpal – è atteso un flusso prefrontale da sud-ovest che porterà fenomeni intensi sull’alta Toscana e marginalmente sul centro-levante della nostra regione dove “non si escludono isolati fenomeni temporaleschi forti, grandinate e colpi di vento“.

Nonostante l’incertezza della previsione, premette il centro meteo regionale, dalle ore centrali i fenomeni potranno interessare l’intera regione: per questo, per la giornata di domani è stato emesso l’avviso per tutte le zone di allertamento. Arpal suggerisce di seguire gli aggiornamenti di domani per ulteriori informazioni sull’evoluzione del passaggio perturbato.

Ma quello che più interessa in questo momento è sapere se ci sarà un calo delle temperature: bene, secondo Arpal lunedì le massime saranno in calo ma l’umidità sarà in aumento: quindi avremo una generale attenuazione del disagio per caldo, che però permarrà sulle zone costiere.

Per oggi resta comunque un’attenuazione solo parziale della morsa del caldo, con rovesci e temporali deboli o moderati sui rilievi nel pomeriggio e possibili sconfinamenti costieri.

Da martedì 18 agosto, purtroppo, le massime torneranno a salire, con venti da Nord e rinforzi di 40-50 km/h sui crinali del ponente e del genovesato tra la notte e il mattino.