Caldo estremo, la fine dell’ondata si avvicina: a Ferragosto bollino giallo per Genova

Genova. A volte basta un colore per tirare un sospiro di sollievo. Come quello del bollino giallo che il ministero della Salute, nel nuovo bollettino sulle ondate di calore, assegna a Genova per la giornata di Ferragosto.

Un primo segnale di tregua che arriverà dopo altre due giornate da bollino rosso, 13 e 14 agosto. Una lunga sequenza di avvisi per il massimo livello di rischio che, salvo ulteriori aggiornamenti, raggiungerà così i 13 giorni consecutivi sul capoluogo ligure, visto che prosegue ininterrottamente dal 2 agosto.

Le previsioni elaborate dal ministero vedono ancora temperature massime intorno ai 30 gradi, ma il calore percepito si abbasserà gradualmente, anche per effetto del calo dei tassi di umidità. Il meteo per la prossima settimana vede un’inversione di tendenza piuttosto netta nella giornata di martedì 17, con possibili temporali in città. Ma intanto si tornerà a respirare dopo quasi due settimane di afa sopra i livelli di guardia.

La tregua riguarda in maniera generalizzata praticamente tutta l’Italia. Il 15 agosto solo due città manterranno il bollino rosso, Bari e Bolzano. Alcune avranno già il bollino verde: Napoli, Pescara, Trieste e Venezia (queste ultime già da venerdì).

Bollino giallo, cosa significa e come comportarsi

Il bollino giallo è il livello di pre-allerta: indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.