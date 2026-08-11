Caldo, nessuna sorpresa: confermato il bollino rosso su Genova per altri tre giorni

Genova. Nulla di nuovo sotto il sole: il ministero della Salute, nell’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore, conferma ancora una volta il bollino rosso su Genova fino a giovedì 13 agosto. Si tratterà del dodicesimo giorno consecutivo col massimo livello di allarme in questa estate che potrebbe segnare un nuovo record climatico anche per la Liguria.

Le previsioni di riferimento per il ministero della Salute indicano temperature in ulteriore rialzo (32 gradi alle 14.00), ma con valori percepiti fino a 37 gradi a causa dei tassi di umidità medio-alti. Secondo Arpal le massime domani raggiungeranno i 34 gradi anche in città.

La tendenza per i giorni successivi non mostra al momento variazioni significative. Anche dopo Ferragosto avremo tempo soleggiato e temperature ben oltre la media del periodo. I principali modelli previsionali non sono ancora concordi nel descrivere cosa accadrà la settimana dopo. Nella migliore delle ipotesi l’anticiclone subtropicale perderà forza e lascerà spazio a incursioni di aria atlantica che potrebbero portare a condizioni più miti e temporali.

Bollino rosso, cosa significa e come comportarsi

Il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di emergenza da ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.