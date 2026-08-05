Emergenza caldo, a Genova musei gratis per gli over 65: ecco quali sono gli spazi climatizzati

Genova. Fino alla fine di agosto i cittadini over 65 potranno accedere gratuitamente ai musei civici genovesi per trovare refrigerio e trasformare le ore più calde della giornata in un’occasione per visitare collezioni, mostre e spazi dedicati alla lettura. È la nuova iniziativa del Comune di Genova nell’ambito del Piano Estate 2026, promossa con l’obiettivo di prevenire e mitigare gli effetti delle alte temperature sulla popolazione, in particolare sulle persone più anziane e fragili.

Fra le strutture museali coinvolte, sono interamente climatizzati Palazzo Rosso (via Garibaldi 18), il DOCSAI – Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova (via ai Quattro Canti di San Francesco 49), il Museo della Certosa (via Lodovico Ariosto), le Raccolte Frugone (via Capolungo 9), la Galleria d’Arte Moderna – GAM (Villa Saluzzo Serra, via Capolungo 3), la Wolfsoniana (via Serra Gropallo 4), il Galata Museo del Mare (calata Ansaldo De Mari 1) e il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana – MEI (piazza della Commenda).

Dispongono invece di una climatizzazione parziale il Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo (corso Dogali 18), dove il condizionamento è presente nelle cannoniere del primo e del secondo piano e nello spazio eventi, e Palazzo Bianco (via Garibaldi 18), appartenente al sistema dei Musei di Strada Nuova, climatizzato solo al terzo piano e in parte degli spazi destinati ai laboratori.

Si ricorda inoltre che i residenti nella Città metropolitana di Genova possono visitare gratuitamente tutti i musei civici ogni domenica e nell’ultima fascia oraria di ogni giornata di apertura.

Anche la rete delle biblioteche civiche mette a disposizione del progetto. Sono climatizzate la biblioteca Berio (via del Seminario 16), la biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis (Porto Antico, Magazzini del Cotone), la biblioteca Benzi (piazza Odicini 10, Voltri), Spazio 9 (via Casotti 1, Nervi), la biblioteca bruschi Sartori (via Bottino 6, Sestri Ponente), la biblioteca Campanella (via Struppa 214/A), la biblioteca Cervetto (via Germano Jori 60, Rivarolo), la biblioteca Lercari (via San Fruttuoso 74), la biblioteca Saffi, con il relativo Auditorium (via Molassana 74E rosso) e la biblioteca Brocchi (via Casotti 1, Nervi).

“Consentire agli over 65 di trascorrere le ore più calde della giornata all’interno di musei e biblioteche climatizzati significa offrire una risposta concreta a un’esigenza di salute pubblica, ma anche promuovere occasioni di incontro, partecipazione e crescita culturale – dichiara l’assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi –. La nostra amministrazione continua a investire in un sistema integrato che unisce servizi sociali, cultura e prossimità, affinché nessuno venga lasciato solo durante l’estate. Vogliamo che ogni cittadina e ogni cittadino possa sentirsi accolto, protetto e accompagnato, trovando anche in luoghi della cultura che meritano il massimo rispetto non soltanto un rifugio dalla calura, ma anche uno spazio vivo, aperto e inclusivo, capace di favorire relazioni, contrastare l’isolamento e migliorare la qualità della vita”.

“I musei e le biblioteche sono luoghi di conoscenza, scoperta e condivisione, nei quali il patrimonio storico, artistico e culturale della nostra città diventa un bene accessibile a tutti – afferma l’assessore comunale alla Cultura, Giacomo Montanari -. Siamo quindi particolarmente lieti di poter aprire ancora di più le porte delle nostre strutture, offrendo agli over 65 un’opportunità concreta per vivere questi spazi in piena sicurezza e comfort. Questa iniziativa dimostra come la cultura possa contribuire anche al benessere delle persone, trasformando una necessità legata all’emergenza climatica in un’occasione per avvicinarsi alle collezioni civiche, riscoprire la storia di Genova e rafforzare il legame tra i cittadini e il patrimonio che appartiene all’intera comunità. I nostri musei sono luoghi vivi, aperti e accoglienti, pronti a svolgere pienamente la loro funzione culturale e sociale, favorendo l’incontro, la curiosità e la partecipazione”.

L’iniziativa dedicata ai musei e alle biblioteche si inserisce in un più ampio sistema di interventi previsto dal Piano Estate 2026, che comprende il potenziamento del monitoraggio delle persone anziane e fragili già seguite dai servizi sociali, il rafforzamento della rete dei custodi sociali, il servizio di tele-compagnia, il trasporto sociale, il pronto intervento sociale, operativo tutti i giorni attraverso la centrale operativa comunale (010.5570), oltre alla gratuità o alle agevolazioni per il trasporto pubblico e per l’accesso alle piscine cittadine. Completa il sistema di assistenza il Call Center regionale InformAnziani (numero verde 800.593235), attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 da telefono fisso e cellulare. Attraverso lo stesso numero è possibile richiedere l’attivazione dei maggiordomi di quartiere e dei custodi sociali, figure di prossimità che supportano le persone anziane e fragili nella vita quotidiana e nel monitoraggio delle situazioni di rischio, oltre ad accedere al servizio di ascolto telefonico e all’accompagnamento sociale.

In questo articolo tutte le oasi climatiche a Genova con gli orari di apertura e le rispettive caratteristiche. Oltre a musei e biblioteche esistono diversi spazi pubblici e privati in cui trovare aria condizionata gratis (e compagnia) oltre a parchi e giardini dotati di ampie aree ombreggiate.