Genova. Nessuna tregua dal caldo fino a Ferragosto e anche oltre. Poi, verso l’ultima decade del mese, un possibile cambiamento di scenario la cui entità è tutta da valutare. È quello che dicono le previsioni a medio-lungo termine per l’Italia e la Liguria coinvolte da un’ondata di calore che probabilmente non ha precedenti per durata e persistenza. E che non sembra avere intenzione di mollare la presa ancora per una decina di giorni, nella migliore delle ipotesi.

“Per quanto riguarda le temperature e le condizioni anticicloniche non si rilevano cambiamenti significativi fino al 16-17 agosto – spiega Veronica Bonati, meteorologa di Arpal -. Nel frattempo avremo il passaggio di deboli disturbi in quota che andranno a incentivare l’instabilità e potranno rinfrescare, ma nel complesso i valori termici rimangono stazionari”.

Le previsioni Arpal per la Liguria: sabato torrido, attenzione ai temporali

Quindi ci attendono ancora diverse notti super-tropicali sulla costa con termometro oltre i 25 gradi, mentre in entroterra si mantiene un’escursione termica più marcata: le massime raggiungono talvolta i 37 gradi (registrati ieri a Padivarma, nello Spezzino) ma le minime riescono a scendere più che sui versanti marittimi. Per fortuna, nonostante il Mar Ligure abbia toccato quota 31 gradi, un po’ di sollievo è ancora assicurato dalle brezze marine: “Soprattutto oggi avremo la formazione di un debole minimo di pressione che potrà rinforzare il flusso da sud”.

Sabato porterà con sé una variazione sul tema: “L’ingresso di venti settentrionali causerà un aumento delle temperature con diminuzione dell’umidità, quindi avvertiremo più un caldo torrido – continua Bonati – ma sarà una situazione temporanea e localizzata. Per il resto anche i tassi di umidità saranno più o meno stazionari”.

Le previsioni Arpal per sabato 8 agosto

Qualche momentanea tregua, poi, è affidata ai temporali che torneranno a formarsi sui rilievi con eventuale interessamento delle coste: “Nella giornata odierna – prosegue l’esperta di Arpal – sarà possibile un innesco sui versanti padani di Ponente e Levante, ma in particolare sul Ponente non si esclude che le celle in formazione sul Piemonte possano essere trascinate verso l’Albenganese con locali grandinate e colpi di vento. In caso di strutture importanti potrà formarsi una copertura nuvolosa anche piuttosto estesa”. Un possibile nuovo transito di instabilità è previsto tra lunedì pomeriggio e martedì mattina, ma i dettagli sono ancora da approfondire.

Quando finisce il caldo in Liguria: cambiamento in vista dopo il 18 agosto

E dopo Ferragosto cosa succederà? Il tasso di affidabilità delle previsioni scende nettamente, ma qualche segnale si intravede dai modelli: “Sembra che intorno al 18-19 agosto ci possa essere una flessione delle temperature sia in quota sia al suolo, con valori che tenderanno ad avvicinarsi ai valori climatologici pur con una debole anomalia positiva”.

Merito di un indebolimento dell’anticiclone subtropicale che potrebbe anche aprire a ulteriori scenari: “Questo cedimento lascerebbe spazio all’ingresso di aria più fresca di origine atlantica”, spiega Bonati. C’è il rischio di forti temporali alimentati dall’enorme quantità di energia accumulata al suolo e in mare? “Bisognerà vedere quanto le anomalie affonderanno nel Mediterraneo e quale sarà il gradiente, che per ora non riusciamo a definire. Ma anche le previsioni del centro europeo Ecmwf accompagnano il calo delle temperature dal 17 agosto in poi a precipitazioni. Quindi le condizioni di instabilità sono possibili, ma sarà determinante quantificarla”.