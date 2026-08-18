Caldo, giovedì torna il bollino verde: finisce il mese caldissimo di Genova

Genova. Arriva finalmente la svolta tanto attesa sul fronte delle temperature. Dopo settimane segnate da un caldo, afa e da un prolungato stato di allerta, la città di Genova si appresta a rientrare ufficialmente nei parametri della normalità estiva. Se esiste ancora una normalità. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute e curato dal Centro di Competenza Nazionale, la giornata di giovedì 20 agosto vedrà il passaggio al bollino verde, che certifica condizioni meteorologiche prive di rischi per la salute.

L’ultima volta che il Ministero aveva assegnato alla città il bollino verde risaliva al 27 luglio. Da quel momento, il capoluogo ligure ha attraversato ventiquattro giorni ininterrotti tra bollettini gialli, arancioni e rossi, travolto da temperature costantemente sopra i 30 gradi e tassi di umidità alle stelle.

Prima di tirare un definitivo sospiro di sollievo, restano da superare ancora 48 ore di pre-allerta con bollino giallo (Livello 1). Per la giornata di oggi, martedì 18 agosto, e per domani, mercoledì 19 agosto, la massima percepita si attesterà a 34 gradi. Nel dettaglio, la giornata di domani vedrà un progressivo aumento della nuvolosità con deboli piogge nel pomeriggio e schiarite in serata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 26°C e una massima di 29°C, con venti da sud-est (da moderati a tesi), mare poco mosso, zero termico a 4.767 metri e ancora un po’ di afa residua.

La vera svolta arriverà però giovedì 20 agosto: la temperatura percepita scenderà a 33 gradi e la reale a 27 gradi alle ore 14:00, decretando il ritorno al bollino verde e la fine dello stato di allerta per i servizi socio-sanitari. Un passaggio decisivo per la cittadinanza e in particolare per le fasce più vulnerabili.