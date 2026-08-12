  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Disagio

Caldo, a Genova ancora bollino rosso sino almeno al 14 agosto

Domani, giovedì 13, prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi, venerdì 14 di 36 gradi

caldo estate genova de ferrari fontana

Genova. Sta battendo ogni record questa ondata di calore in corso sul Mediterraneo: bollino rosso, il massimo dell’emergenza, previsto anche per venerdì 14 agosto su Genova dal bollettino del ministero della Salute.

È dal 2 agosto che il capoluogo ligure sta vivendo il livello 3 di emergenza. Diventano così 13 i giorni consecutivi.

Domani, giovedì 13, prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi, venerdì 14 di 36 gradi. Una diminuzione di un grado rispetto a domani che si riflette anche sulle temperature previste 28 gradi alle 8 e 31 alle 14.

I consigli sono sempre quelli: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bre molta acqua, fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. Altri dettagli sul sito del Comune di Genova.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.