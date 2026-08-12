Caldo, a Genova ancora bollino rosso sino almeno al 14 agosto

Genova. Sta battendo ogni record questa ondata di calore in corso sul Mediterraneo: bollino rosso, il massimo dell’emergenza, previsto anche per venerdì 14 agosto su Genova dal bollettino del ministero della Salute.
È dal 2 agosto che il capoluogo ligure sta vivendo il livello 3 di emergenza. Diventano così 13 i giorni consecutivi.
Domani, giovedì 13, prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi, venerdì 14 di 36 gradi. Una diminuzione di un grado rispetto a domani che si riflette anche sulle temperature previste 28 gradi alle 8 e 31 alle 14.
I consigli sono sempre quelli: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bre molta acqua, fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. Altri dettagli sul sito del Comune di Genova.