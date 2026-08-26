Torna il caldo a Genova: bollino giallo venerdì 28 agosto

Genova. Torna il caldo a Genova, temperature in risalita a partire da venerdì 28 agosto secondo il bollettino del ministero della Salute che rappresenta il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute.
Dopo diversi giorni di bollino verde o livello zero, sulla giornata di venerdì è stato invece attivato il livello 1, il più basso, che può precedere un innalzamento dell’attenzione sul caldo al livello 2.
A risalire è soprattutto la temperatura al mattino, con 28 gradi alle 8 contro i 26 di oggi e i 25 di domani.
La temperatura delle 14 resterà sui livelli di domani: 30 gradi.
Attenzione però alla temperatura massima percepita: sarà un crescendo dai 32 gradi di oggi ai 33 di domani per passare ai 34 di venerdì.