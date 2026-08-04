L’ondata di calore entra nel vivo: anche giovedì è da bollino rosso

Genova. Sembra senza fine la quarta ondata di calore che ormai da giorni imperversa sulla Liguria. Anche per giovedì 6 agosto il ministero della Salute ha diramato un bollino rosso, terzo e ultimo livello di rischio: indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.
Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute, e a Genova diventeranno cinque le giornate da bollino rosso consecutive.
Stando alle previsioni dello stesso ministero della Salute, oggi è la giornata peggiore in assoluto con temperature di 30 gradi già in mattinata e valori percepiti che raggiungono 37 gradi. Martedì e mercoledì dovrebbe verificarsi un calo delle temperature minime (quindi meno afa notturna) ma in un contesto generale di elevato disagio fisiologico.
Bollino rosso per ondata di calore, i consigli:
In caso di rischio per ondata di calore di livello 3, i consigli sono:
- Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)
- Evita le zone particolarmente trafficate
- Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata
- Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole
- Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo
- Bevi molti liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche
- Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca
- Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica
- Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci
- Evita di metterti in viaggio nelle ore più calde (11.00 – 18.00) e porta con te scorte di acqua
- Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina al sole
- Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte
- Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento
- In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico