L’ondata di calore entra nel vivo: anche giovedì è da bollino rosso

Genova. Sembra senza fine la quarta ondata di calore che ormai da giorni imperversa sulla Liguria. Anche per giovedì 6 agosto il ministero della Salute ha diramato un bollino rosso, terzo e ultimo livello di rischio: indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute, e a Genova diventeranno cinque le giornate da bollino rosso consecutive.

Stando alle previsioni dello stesso ministero della Salute, oggi è la giornata peggiore in assoluto con temperature di 30 gradi già in mattinata e valori percepiti che raggiungono 37 gradi. Martedì e mercoledì dovrebbe verificarsi un calo delle temperature minime (quindi meno afa notturna) ma in un contesto generale di elevato disagio fisiologico.

Bollino rosso per ondata di calore, i consigli:

In caso di rischio per ondata di calore di livello 3, i consigli sono: