Caldo, Genova da bollino rosso (almeno) fino a sabato: temperature in ulteriore aumento

Genova. Non c’è tregua dal caldo a Genova e anche l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute lo conferma: oggi, domani e sabato – quindi 6, 7 e 8 agosto – il capoluogo ligure sarà ancora una delle città italiane marchiate dal “bollino rosso”.

Si tratta dell’ennesima giornata in cui Genova è interessata dal rischio massimo legato alle ondate di calore. Le temperature saranno peraltro in ulteriore rialzo per via di un innesto di venti settentrionali che abbasseranno – unica consolazione – i livelli di umidità.

Oggi, giovedì 6 agosto e domani, venerdì 7 agosto, previste massime di 30 gradi in media con una percezione della colonnina di mercurio di 35 gradi.

Sabato 8 agosto toccheremo invece i 32 gradi di massima assoluta (e non scenderemo sotto i 28 di minima, in quella che si preannuncia come una delle notti tropicali più dure dell’estate) e addirittura 36 gradi di temperatura percepita.