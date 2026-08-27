Caldo, su Genova confermato il bollino giallo venerdì ma poi tornerà subito verde

Genova. Confermato il bollino giallo venerdì 28 agosto, poi torna il verde per la giornata di sabato. È quanto risulta dall’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute.

Il ritorno dell’anticiclone colpisce solo marginalmente la Liguria e il Nord Italia, area interessata da un rialzo delle temperature che tuttavia non avrà gli effetti della maxi ondata vissuta prima di Ferragosto. Non sarà così al Centro-Sud, dove in questi giorni fioccheranno i bollini rossi.

Secondo le previsioni di riferimento del ministero, venerdì si avranno temperature massime percepite fino a 35 gradi, che scenderanno nuovamente a 30 gradi nel weekend.

Bollino giallo, cos’è e cosa fare

Il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.