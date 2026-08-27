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Dura poco

Caldo, su Genova confermato il bollino giallo venerdì ma poi tornerà subito verde

Secondo il bollettino del ministero della Salute il 28 agosto avremo temperature percepite di 35 gradi, poi una nuova diminuzione

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Genova. Confermato il bollino giallo venerdì 28 agosto, poi torna il verde per la giornata di sabato. È quanto risulta dall’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute.

Il ritorno dell’anticiclone colpisce solo marginalmente la Liguria e il Nord Italia, area interessata da un rialzo delle temperature che tuttavia non avrà gli effetti della maxi ondata vissuta prima di Ferragosto. Non sarà così al Centro-Sud, dove in questi giorni fioccheranno i bollini rossi.

Secondo le previsioni di riferimento del ministero, venerdì si avranno temperature massime percepite fino a 35 gradi, che scenderanno nuovamente a 30 gradi nel weekend.

Bollino giallo, cos’è e cosa fare

Il livello 1 di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore.

Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

  • Programma i viaggi informandoti sulle previsioni del rischio ondate di calore nel luogo di destinazione.
  • Segui un’alimentazione leggera, prediligendo pasta e pesce rispetto alla carne; evita i cibi elaborati e piccanti e consuma molta verdura e frutta fresca.
  • Pianifica le scorte di acqua, cibo e medicinali.
  • Identifica la stanza più fresca della casa dove trascorri le ore più calde della giornata.
  • Prenditi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.
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