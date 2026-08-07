Caldo a Genova, attese temperature percepite fino a 37 gradi: bollino rosso fino a domenica

Genova. Qualcuno si aspettava che, quanto meno, con la giornata di domani, sabato 8 agosto, si potesse raggiungere una sorta di picco e che dal giorno dopo le temperature potessero diminuire almeno di un paio di gradi.

Non è così secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Il caldo non dà tregua, neanche in Liguria: oggi, domani e domenica – quindi 7, 8 e 9 agosto – il capoluogo ligure sarà ancora tra le città italiane marchiate dal “bollino rosso”.

Si tratta dell’ennesima serie di giornate in cui Genova è interessata dal rischio massimo legato alle ondate di calore. Le temperature saranno peraltro in ulteriore rialzo per via di un innesto di venti settentrionali che abbasseranno – unica consolazione – i livelli di umidità.

Altra consolazione, il fatto che in città come Milano, Bologna, Roma, Torino, Napoli la colonnina di mercurio è stabilmente bloccata, nelle ore diurne, attorno ai 40 gradi a a causa del mancato influsso delle brezze marine o della maggiore vicinanza all’impatto più violento delle correnti anticicloniche.

Oggi, venerdì 7 agosto, previste massime di 30 gradi in media con una percezione della colonnina di mercurio di 35 gradi. Domani, sabato 8 agosto, e domenica 9 agosto, a Genova, massime di 32 e percepite di 37 gradi.

L’altra cattiva notizia è che non scenderemo sotto i 28 di minima, in quelle che si preannunciano come due delle notti tropicali più dure dell’estate.

Per quanto riguarda la fine di questa quarta ondata di caldo, secondo i previsori sembra ormai acclarato che dovremo attendere almeno Ferragosto.