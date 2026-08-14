Caldo, per il bollettino del ministero bollino giallo a Ferragosto e domenica ma le previsioni “liguri” sono diverse

Genova. Il caldo continua a mordere ma il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute conferma per Genova il bollino giallo domani, 15 agosto, e stabilisce lo stesso livello di attenzione, il primo di tre – quindi ancora bollino giallo – anche per la giornata di domenica 16 agosto. Oggi, invece, il bollino è rosso.

Sempre secondo il ministero, che emette il bollettino giornalmente dal lunedì al venerdì con un orizzonte temporale di tre giorni, le temperature massime, domani e domenica, a Genova saranno di 30 gradi, e quelle percepite di 34. Quelle minime di 26 e 27, prima dell’alba.

Dati che presentano una certa discrepanza con quanto riportato dalle fonti ufficiali e ufficiose locali. Arpal, il centro meteo idrologico regionale, prevede massime di 34 gradi assoluti e, con un’umidità attorno al 70%, la percezione sarà più alta di quella predetta dal bollettino ministeriale.

Anche Limet, associazione di meteorologia, attribuisce valori simili a quelli di Arpal e non si può non citare una figura come quella di Gianfranco Saffioti, noto sui social come “Il meteorologo ignorante” per capire che nell’ambiente c’è più che qualche perplessità sul contenuto del “bollettino”.

Perché questa discrepanza? Sicuramente il ministero della Salute si serve di modellistica e rilevazioni differenti da quelle di Arpal, solitamente a livello governativo viene utilizzato il servizio meteo dell’Aeronautica militare (Arpal utilizza dati propri), ma soprattutto la fonte del bollettino non è meramente meteorologica ma si avvale della collaborazione del dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, centro di competenza del dipartimento della protezione civile.

Questo per dire che nella compilazione del bollettino e nell’assegnazione dei bollini entrano in gioco fattori non solo climatici ma legati anche alla capacità del territorio e della società di gestire e assorbire eventuali crisi dovute al caldo.