Caldo, per Genova tre giorni di “bollino giallo”: i temporali della notte hanno colpito sul mare

Genova. Ancora caldo, ma un po’ meno. Si potrebbe riassumere così lo scenario che si prospetta per l’inizio della settimana a Genova. Il bollettino del ministero della Salute emesso questa mattina decreta: tre giorni di bollino giallo quindi di rischio livello uno su tre per gli effetti delle ondate di calore.

Oggi, lunedì 17 agosto, domani martedì 18 agosto e mercoledì 19 agosto avremo un lieve calo delle temperature rispetto alla scorsa settimana ma chi si attendeva, o sperava, uno sbalzo più consistente resterà deluso.

Oggi temperature massime ancora sui 30 gradi, minime sopra i 26, e percepite attorno ai 34 gradi. Domani, con l’esaurimento degli effetti dei temporali notturni, persino un lieve rialzo per tornare a un calo, quasi impercettibile, mercoledì: 27 di minima alle 8 del mattino, 28 alle 14 e 34 di percepita.

Il bollettino di oggi

Nella notte appena trascorsa l’annunciato passaggio perturbato ha effettivamente portato temporali anche di forte intensità, ma le nuvole cariche di pioggia, con tuoni e lampi annessi, hanno scaricato soprattutto sul mare, davanti a Genova, e poi si sono traslate verso il levante e la Toscana.

Le temperature hanno risentito solo in parte dell’effetto delle piogge, con un calo di un paio di punti ma per lo meno l’umidità – che nella giornata di domenica era prossima alla saturazione – è calata. Nel corso della giornata avremo un fisiologico rialzo e poi, nel pomeriggio, con l’attivazione delle brezze pomeridiane, la possibilità di formazione di nuovi temporali nell’entroterra con auspicato sconfinamento sulla costa.

Non una rivoluzione repentina rispetto alle leve dell’anticiclone africano, quindi, bensì graduale. In attesa delle previsioni istituzionali di Arpal, il centro meteo idrologico regionale, per i prossimi giorni, Gianfranco Saffioti, il Meteorologo Ignorante, si spinge a ipotizzare un “vero cambio di passo” a partire da mercoledì “con apice nella giornata di venerdì“.

Una buona notizia? Questo è l’auspicio ma non manca qualche motivo di preoccupazione. I temporali interessano le Alpi, poi la Pianura padana e poi la Liguria, nella speranza che non siano fenomeni estremi. “La possibilità che si cominci con la nuova stagione delle allerte è altissima”, scrive il meteorologo.