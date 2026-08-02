Genova. Tutti in cerca dell’aria condizionata a Genova, o quanto meno di un po’ di refrigerio. Bollino rosso per ondate di calore a Genova, con temperature massime sopra i 30 gradi e percepite fino a 37. Per ora il massimo livello di attenzione, secondo il ministero della Salute, è segnato per oggi e domani, domenica 2 e lunedì 3 agosto, ma è molto probabile, vista la tendenza meteo, che il bollino rosso sia prorogato su Genova anche nei prossimi giorni.

Una condizione di disagio, quella legata al caldo e all’afa, che non colpisce tutti allo stesso modo. Sia dal punto di vista degli effetti sulla salute, per cui anziani, bambini e malati cronici sono sicuramente in una situazione più delicata, sia da un punto di vista sociale ed economico. È innegabile che chi abbia a disposizione impianti di condizionamento, sul lavoro e a casa, si trovi a fronteggiare con più facilità l’ondata di caldo di questa estate 2026.

Esiste a Genova, grazie a una collaborazione tra Comune di Genova, municipi, sindacati, esercizi privati, uffici pubblici ed enti del terzo settore, una rete di “oasi climatiche” di libero accesso. Spazi dotati di aria condizionata o altre forme di climatizzazione. La messa a sistema di questi spazi rientra nel Piano Estate 2026 e del Programma Estate Sicura, il sistema di interventi che ha l’obiettivo di prevenire e limitare i possibili danni alla salute causati dalle alte temperature e dalle condizioni climatiche critiche.

Insieme a questi spazi al chiuso sono sempre valide le aree verdi presenti in città. A questo link la mappa dei giardini pubblici e delle alberature: è scontato ricordare che all’ombra di frasche e rame è più fresco ma a volte non tutti hanno contezza di quali siano le aree verdi più vicine a casa o in un determinato momento.

Di seguito le oasi climatiche a Genova con gli orari di apertura e le rispettive caratteristiche

MUNICIPIO I CENTRO EST

Centro per le Famiglie , accesso da Palazzo Tursi in via Garibaldi 9, aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì, attività varie, oasi naturale

, accesso da Palazzo Tursi in via Garibaldi 9, aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì, attività varie, oasi naturale C.S.2000 , Vico Monachette 4, aperto a luglio: lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, spazi climatizzati;

, Vico Monachette 4, aperto a luglio: lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, spazi climatizzati; Gruppo Amici del Lagaccio , Via del Lagaccio 82R e 86R, aperto da giugno a settembre: da lunedì a domenica dalle 15 alle 19, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, spazi climatizzati;

, Via del Lagaccio 82R e 86R, aperto da giugno a settembre: da lunedì a domenica dalle 15 alle 19, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, spazi climatizzati; Sedi Viva di Anziani! , Piazza San Bernardo 30/1, aperto il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani;

, Piazza San Bernardo 30/1, aperto il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani; Sedi Viva di Anziani! , Via di Sant’Agnese 17r, aperto il lunedì dalle 16.30 alle 18.30, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani;

, Via di Sant’Agnese 17r, aperto il lunedì dalle 16.30 alle 18.30, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani; Biblioteca Berio , Via del Seminario 16, aperto fino al 21/09/2026: da lunedì a sabato dalle 8 alle 19, contatti: 0105576010 – berio@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati;

, Via del Seminario 16, aperto fino al 21/09/2026: da lunedì a sabato dalle 8 alle 19, contatti: 0105576010 – berio@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati; Biblioteca De Amicis , Via Magazzini del Cotone 1° Modulo, aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19; sabato dalle 9 alle 13.30, contatti: 0105579560 – deamicis@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati; sabato riservato a bambini e famiglie, solo servizio prestito per lettori 18+; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 la sala lettura è aperta a tutti, dalle 13.30 alle 19 i tavoli della sala lettura centrale sono riservati ai lettori 11-19 anni e loro accompagnatori;

, Via Magazzini del Cotone 1° Modulo, aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19; sabato dalle 9 alle 13.30, contatti: 0105579560 – deamicis@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati; sabato riservato a bambini e famiglie, solo servizio prestito per lettori 18+; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 la sala lettura è aperta a tutti, dalle 13.30 alle 19 i tavoli della sala lettura centrale sono riservati ai lettori 11-19 anni e loro accompagnatori; Palazzo Bianco – Tursi , Via Garibaldi 11, aperto fino al 30/09/2026: da martedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105572193 – museidistradanuova@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Musei di Strada Nuova unico ingresso ore 18);

, Via Garibaldi 11, aperto fino al 30/09/2026: da martedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105572193 – museidistradanuova@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Musei di Strada Nuova unico ingresso ore 18); Palazzo Rosso , Via Garibaldi 18, aperto fino al 30/09/2026: da lunedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19, contatti: 0105572193 – museidistradanuova@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Musei di Strada Nuova unico ingresso ore 18);

, Via Garibaldi 18, aperto fino al 30/09/2026: da lunedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19, contatti: 0105572193 – museidistradanuova@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Musei di Strada Nuova unico ingresso ore 18); Museo di Sant’Agostino , Piazza Sarzano 35, aperto fino al 30/09/2026: da lunedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19, contatti: 0105576757 – biglietteriasagostino@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30);

, Piazza Sarzano 35, aperto fino al 30/09/2026: da lunedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19, contatti: 0105576757 – biglietteriasagostino@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30); Castello D’Albertis – Museo delle Culture del mondo , Corso Dogali 18, aperto fino al 30/09/2026: da martedì a domenica e festivi dalle 11.30 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105578280 – castellodalbertis@solidarietaelavoro.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Castello d’Albertis unico ingresso ore 18 ad eccezione del giovedì ore 21);

, Corso Dogali 18, aperto fino al 30/09/2026: da martedì a domenica e festivi dalle 11.30 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105578280 – castellodalbertis@solidarietaelavoro.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Castello d’Albertis unico ingresso ore 18 ad eccezione del giovedì ore 21); A.S.D. Culturale Amici della Riunda, Via Paolo della Cella 47R, aperto il martedì e giovedì dalle 9 alle 12, Associazione, Possibile chiusura settimana di Ferragosto; spazi climatizzati.

MUNICIPIO II CENTRO OVEST

Centro Sociale Martinetti c/o Centro Civico Buranello , Via Buranello 1, chiuso, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser;

, Via Buranello 1, chiuso, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser; Sedi Viva di Anziani!, Via Caveri 19r-21r, aperto il venerdì dalle 9.30 alle 12, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani.

MUNICIPIO III BASSA VALBISAGNO

Villa Imperiale , Via San Fruttuoso 72/2, aperto da giugno a settembre: da lunedì a domenica dalle 14.30 alle 18.30, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, giardino, no condizionamento;

, Via San Fruttuoso 72/2, aperto da giugno a settembre: da lunedì a domenica dalle 14.30 alle 18.30, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, giardino, no condizionamento; Biblioteca Lercari, Via San Fruttuoso 74, aperto fino al 25/09/2026: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 9 alle 18, contatti: 0105579880 – lercari@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati.

MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

Sedi Viva di Anziani! , Via Sertoli 11A-11B, aperto il martedì dalle 16 alle 19, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani;

, Via Sertoli 11A-11B, aperto il martedì dalle 16 alle 19, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani; Biblioteca Campanella , Via Struppa 214/a, aperto il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, contatti: 0105578250 – biblcampanella@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati;

, Via Struppa 214/a, aperto il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, contatti: 0105578250 – biblcampanella@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati; Biblioteca Saffi, Via Molassana 74E r, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, contatti: 0105574434 – biblsaffi@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati compreso contiguo Auditorium.

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Certosa , Via Bercilli 8, chiuso, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser;

, Via Bercilli 8, chiuso, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser; Pontedecimo , Via Bonaventura angolo con Via Beata Chiara, aperto a luglio e agosto: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento;

, Via Bonaventura angolo con Via Beata Chiara, aperto a luglio e agosto: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento; Biblioteca Cervetto , Via Germano Jori 60, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 9 alle 18, contatti: 0105577730 – cervetto@comune.genova.it, biblioteca comunale;

, Via Germano Jori 60, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 9 alle 18, contatti: 0105577730 – cervetto@comune.genova.it, biblioteca comunale; Sedi Viva di Anziani! , Via Felice Maritano 102 (“Casetta ambientale”), aperto il lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani;

, Via Felice Maritano 102 (“Casetta ambientale”), aperto il lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani; MUCE – Museo Certosa di Genova, Oasi del Chiostro, aperto dal 1° giugno al 31 agosto: mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; giovedì dalle 9 alle 12; domenica dalle 10 alle 13, contatti: 0105579081 – muce@solidarietaelavoro.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30).

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

Sestri Costa , Via Santa Maria della Costa 39, aperto a giugno e settembre: da lunedì a domenica dalle 14.30 alle 18.30; chiuso a luglio e agosto, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento;

, Via Santa Maria della Costa 39, aperto a giugno e settembre: da lunedì a domenica dalle 14.30 alle 18.30; chiuso a luglio e agosto, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento; Sestri La Mimosa , Salita Campasso San Nicola 12, aperto da lunedì a sabato dalle 14.30 alle 18.30, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, giardino, spazi climatizzati;

, Salita Campasso San Nicola 12, aperto da lunedì a sabato dalle 14.30 alle 18.30, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, giardino, spazi climatizzati; Centro Sociale Cornigliano , Viale Narisano 14, aperto da giugno a settembre: da lunedì a sabato dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, giardino, spazi climatizzati;

, Viale Narisano 14, aperto da giugno a settembre: da lunedì a sabato dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, giardino, spazi climatizzati; Biblioteca Bruschi – Sartori , Via Bottino 6, aperto fino all’11 settembre: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.45; martedì dalle 9 alle 17.45; giovedì dalle 9 alle 18.45, contatti: 0105575590 – biblbruschi@comune.genova.it, biblioteca comunale;

, Via Bottino 6, aperto fino all’11 settembre: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.45; martedì dalle 9 alle 17.45; giovedì dalle 9 alle 18.45, contatti: 0105575590 – biblbruschi@comune.genova.it, biblioteca comunale; Sedi Viva di Anziani!, Via Emanuele Ferro 4, aperto il giovedì dalle 9.30 alle 12, contatti: 010 8987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani.

MUNICIPIO VII PONENTE

Voltri La Magnolia , Via Buffa 1, aperto fino al 15 luglio: da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30; chiuso ad agosto, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento;

, Via Buffa 1, aperto fino al 15 luglio: da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30; chiuso ad agosto, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento; Prà , Piazza Sciesa 27, aperto a luglio: da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; chiuso ad agosto, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento;

, Piazza Sciesa 27, aperto a luglio: da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; chiuso ad agosto, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento; Biblioteca Benzi , Piazza Odicini 10, aperto fino al 18 settembre: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 18; martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, contatti: 0105578896 – biblbenzi@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati (il sistema di climatizzazione dell’open space è attualmente parzialmente operativo, il pieno ripristino è previsto entro la fine di giugno);

, Piazza Odicini 10, aperto fino al 18 settembre: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 18; martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, contatti: 0105578896 – biblbenzi@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati (il sistema di climatizzazione dell’open space è attualmente parzialmente operativo, il pieno ripristino è previsto entro la fine di giugno); Misericordia Ponente Soccorso , Via Martiri del Turchino 46, aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18; chiuso il 15 agosto e festivi, Associazione, spazi climatizzati;

, Via Martiri del Turchino 46, aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18; chiuso il 15 agosto e festivi, Associazione, spazi climatizzati; Museo di Archeologia ligure, Via Ignazio Pallavicini 13 (Villa Durazzo-Pallavicini), aperto da martedì a venerdì riservato scuole dalle 9 alle 11.30, pubblico dalle 11.30 alle 19; sabato e domenica pubblico dalle 11.30 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105574759 – archligure@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30).

MUNICIPIO IX LEVANTE

Sala del Consiglio , Via Pinasco 7, aperto da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16; venerdì dalle 9 alle 12; chiuso sabato e festivi, spazio municipale;

, Via Pinasco 7, aperto da lunedì a giovedì dalle 9 alle 16; venerdì dalle 9 alle 12; chiuso sabato e festivi, spazio municipale; Centro Civico Quarto Alta , Via delle Genziane 15-17, aperto il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 17; martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30; chiuso venerdì, sabato e festivi; chiuso ad agosto, spazio municipale;

, Via delle Genziane 15-17, aperto il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 17; martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30; chiuso venerdì, sabato e festivi; chiuso ad agosto, spazio municipale; Centro Anziani e Giovani , Via Torricelli 16, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17.30, spazio municipale, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser;

, Via Torricelli 16, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17.30, spazio municipale, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser; Centro Sociale Levante , Via Torricelli 16 cancello, aperto a luglio e agosto: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, spazi climatizzati;

, Via Torricelli 16 cancello, aperto a luglio e agosto: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, spazi climatizzati; Biblioteca Brocchi , Via Casotti 1, aperto il martedì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 14 alle 18, contatti: 0105579566 – 0105579568 – biblbrocchi@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati (sala studio e sala ragazzi);

, Via Casotti 1, aperto il martedì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 14 alle 18, contatti: 0105579566 – 0105579568 – biblbrocchi@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati (sala studio e sala ragazzi); Raccolte Frugone , Via Capolungo 9, aperto fino al 30 settembre: da martedì a domenica dalle 11.30 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105576900 – biglietteriafrugone@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30);

, Via Capolungo 9, aperto fino al 30 settembre: da martedì a domenica dalle 11.30 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105576900 – biglietteriafrugone@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30); Galleria d’Arte Moderna , Via Capolungo 3 (Villa Saluzzo Serra), aperto fino al 30 settembre: da martedì a domenica dalle 11.30 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105576976 – museidinervi@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30);

, Via Capolungo 3 (Villa Saluzzo Serra), aperto fino al 30 settembre: da martedì a domenica dalle 11.30 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105576976 – museidinervi@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30); Wolfsoniana, Via Serra Gropallo 4, aperto fino al 30 settembre: da martedì a domenica e festivi dalle 11.30 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105575595 – info@wolfsoniana.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30).

Accanto a questa rete di spazi pubblici e associativi, il Comune ha inoltre ampliato il progetto “oasi in città”, al quale hanno aderito numerosi esercizi commerciali, uffici pubblici e sedi sindacali che mettono a disposizione luoghi freschi per una pausa e un momento di ristoro. Gli spazi aderenti sono facilmente riconoscibili grazie alla vetrofania dedicata esposta all’ingresso.

Tra questi, il Partito Democratico di Genova ha annunciato proprio in queste ore l’aperture delle porte della sua sede di via XX Settembre 14 come spazio di coworking gratuito per tutta la cittadinanza da lunedì 3 agosto e per l’intera settimana (dalle 9 alle 18): aria condizionata e connessione wifi gratuita a disposizione di chi ha bisogno di un luogo fresco e attrezzato per lavorare.

“Di fronte all’emergenza caldo abbiamo scelto di aprire le nostre porte e mettere a disposizione della città uno spazio concreto e utile – dice Francesco Tognoni, segretario del Pd Genova – non è solo un gesto simbolico: vogliamo offrire una risposta concreta a un problema che riguarda sempre più genovesi, soprattutto chi non ha la possibilità di lavorare in un ambiente climatizzato”.