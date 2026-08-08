Caldo a Genova senza tregua: bollino rosso anche lunedì 10 agosto

Genova. Nessuna tregua per chi sperava almeno un piccolo stop all’ondata di calore più lunga della storia recente a Genova e non solo.

La sentenza è stata pronunciata senza possibilità di appello dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Il caldo non dà tregua, neanche in Liguria: oggi, domenica e anche lunedì 10 agosto – il capoluogo ligure sarà ancora tra le città italiane marchiate dal “bollino rosso”.

Saranno così nove di fila le giornate da bollino rosso ma il record è destinato purtroppo e non rimanere imbattuto. Le temperature saranno peraltro in ulteriore rialzo per via di un innesto di venti settentrionali che abbasseranno – unica consolazione – i livelli di umidità.

Ohhi sabato 8 agosto, e domenica 9 agosto, a Genova, massime di 32 e percepite di 37 gradi.

L’altra cattiva notizia è che non scenderemo sotto i 28 di minima, in quelle che si preannunciano come due delle notti tropicali più dure dell’estate.

Per quanto riguarda la fine di questa quarta ondata di caldo, secondo i previsori sembra ormai acclarato che dovremo attendere almeno Ferragosto.