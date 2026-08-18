Calciomercato Genoa, si cercano le caratteristiche invocate da De Rossi: Van der Brempt e Ferguson i nomi caldi per difesa e attacco

Genova. “A questa squadra mancano delle caratteristiche”. Un messaggio molto chiaro quello lanciato da Daniele De Rossi nel post partita di Genoa-Ascoli. Non che l’intento fosse quello di dare segnali, visto che lo stesso tecnico ha dichiarato di averne parlato da poco con i direttori Blazquez e Diego Lopez, ma una chiarezza comunicativa che ha sempre contraddistinto l’allenatore romano. Al Genoa, effettivamente, mancano alcuni tasselli e il mercato potrebbe portare novità a stretto giro di posta.

Lo stesso De Rossi ha sottolineato quanto sia stata una priorità interna quella di trattenere il proprio pacchetto difensivo: “I difensori sono quelli da proteggere e che magari un domani cercheremo di vendere a cifre più alte di adesso. Non siamo tantissimi in difesa, bisogna vedere come completare il reparto”.

Uno che potrebbe uscire da queste logiche è Norton-Cuffy. L’esterno inglese, a tutta fascia, è stato regolarmente impiegato nella sfida di Coppa al “Ferraris”, ma su di lui c’è l’interesse di diverse squadre. La valutazione del club rossoblù si aggira sui 20 milioni di euro.

Intanto, il nome più gettonato in entrata per il pacchetto difensivo è quello di Ignace Van der Brempt. Classe 2002, al Como dal 2024, è un terzino destro dinamico e aggressivo, bravo nella corsa e nelle sovrapposizioni. Un giocatore verticale, adatto a un calcio fatto di pressing e ripartenze, che potrebbe garantire maggiore spinta sulla fascia destra. Un profilo, quindi, fondamentalmente adatto ai nuovi dettami che sembra aver stabilito De Rossi: si prova certamente a palleggiare, ma bisogna andare forte, sempre, in pressione e in profondità. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il club si sta muovendo anche in attacco. Oggi pomeriggio potrebbero arrivare le prime novità sui tempi di recupero di Havel, che potrebbe comunque saltare precauzionalmente l’esordio contro il Napoli. L’attaccante è entrato bene contro l’Ascoli ma, viste le cessioni di Ekhator ed Ekuban, resterebbe comunque uno slot da occupare.

Qui scalda la pista Evan Ferguson, di proprietà del Brighton ed ex Roma. Attaccante molto strutturato fisicamente ma con una buona tecnica. È bravo a giocare spalle alla porta, attaccare la profondità e farsi valere in area, oltre ad avere caratteristiche da attaccante capace di far salire la squadra. Il classe 2004 sarà a disposizione dopo il recupero dall’infortunio alla caviglia, probabilmente verso ottobre, ma pare che le parti abbiano trovato un’intesa di massima. Si è trattato sulla base di un prestito: resta da capire se nell’operazione verrà inserito anche un eventuale diritto di riscatto.

Notizia di ieri, invece, il rinnovo dei giovani Gibertini e Mihelsons, rispettivamente fino al 2029 e al 2028.