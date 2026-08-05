Cadono calcinacci dal viadotto Gorsexio sulla A26: una residente sporge denuncia ai carabinieri

Genova. E’ stata sfiorata mentre tornava a casa da una decina di pietre venute giù dal viadotto Gorsexio sulla A26. Per questo una residente di via Gallinea a Mele (Genova) ha sporto denuncia ai carabinieri di Voltri.

Il viadotto è interessato da circa un anno da lavori di ripristino delle pile. L’episodio risale al 4 agosto. La donna, assistita dall’avvocato Giuseppe Maria Gallo, ha raccontato di aver visto i calcinacci cadere a meno di due metri da lei. Li ha fotografati e poi raccolti dopo il via libera della polizia stradale che, arrivata sul posto, ha constatato la caduta del materiale. Il responsabile del cantiere ha spiegato agli agenti intervenuti che l’azienda avrebbe fatto immediati controlli per verificare lo stato del viadotto utilizzando un by Bridge.

La residente nella denuncia chiede che vengano presi provvedimenti per garantire la sicurezza dei residenti per esempio attraverso “la costruzione di una galleria da cantiere come quella situata sulla Strada Statale 456, esattamente al di sopra di via Gallinea”.