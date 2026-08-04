Perdita d’acqua in un appartamento, i soccorsi trovano un cadavere: dramma in centro storico

Genova. Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato martedì mattina in un appartamento di piazza Cavour, nel centro storico di Genova..

Nel palazzo, al numero 16, sono intervenuti i carabinieri per i primi rilievi e il medico legale. A chiamare il 112 sono stati alcuni vicini, che hanno segnalato una perdita d’acqua dal piano superiore e l’impossibilità di contattare la persona residente nell’appartamento al sesto piano, un uomo di 76 anni. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento hanno fatto la macabra scoperta.

I carabinieri, con il nucleo investigativo e i colleghi della sezione rilievi, stanno cercando di ricostruire da quanto tempo l’uomo sia deceduto. L’ipotesi primaria è che si sia trattato di un malore, forse dovuto al caldo, ma gli accertamenti sono in corso.

L’uomo secondo quando accertato dal medico legale sarebbe deceduto da almeno tre settimane. Il pm Federico Panichi ha comunque disposto l’autopsia. L’appartamento era chiuso dall’interno e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare utilizzando una finestra.