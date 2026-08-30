L’autunno caldo della mobilità in Valbisagno tra cabinovia, assi di forza e crisi Amt

Genova. Quelli all’orizzonte saranno mesi decisivi per il futuro del trasporto pubblico in Valbisagno, uno dei dossier più complessi da affrontare per la giunta Salis che si intreccia alla crisi di Amt e alle sue ripercussioni sul servizio quotidiano. Dopo l’estate si dovrà tornare a parlare di cabinovia, ma soprattutto attuare il progetto degli assi di forza che negli ultimi mesi ha contribuito a pesare sulla viabilità della vallata in termini di cantieri.

A ottobre parte l’asse di forza, c’è una data (non ufficiale) per l’assemblea pubblica

La novità è una data da segnare sul calendario: dovrebbe tenersi il 17 settembre alle 17.30 nella sede del Municipio Media Valbisagno l’assemblea pubblica con gli assessori Ferrante e Robotti per fare il punto sulle criticità del progetto assi di forza. A rivelare che dopo l’estate ci sarebbe stato un confronto era stato il presidente Lorenzo Passadore ai microfoni di Genova24. L’appuntamento deve essere ancora confermato in via ufficiale (anche perché settembre è periodo di allerte meteo) ma intanto la sala consiliare è stata bloccata per quel pomeriggio.

“Come abbiamo sempre detto, a differenza di chi ci ha preceduto il confronto non manca – rivendica oggi Passadore -. Era già stata fatta una commissione municipale sulle rimesse, ora si parlerà in generale dei quattro assi. Siamo consapevoli che questo progetto sia stato approvato e portato avanti senza un vero confronto sul territorio: questo rende qualunque iniziativa tardiva, ed è impossibile ormai effettuare grandi cambiamenti. Però noi ci assumiamo questa responsabilità”.

Il cronoprogramma del progetto “quattro assi” prevede l’attivazione dei bus flash charging in Valbisagno nel mese di ottobre. Le infrastrutture per la ricarica rapida dei mezzi elettrici Hess da 18 metri sono quasi ultimate, come si può osservare a Brignole lungo il marciapiede di piazza Verdi e nei pressi di Staglieno dove è stata realizzata un’imponente sottostazione. La vera incognita, però, riguarda le misure di viabilità necessarie affinché la linea sia veramente “di forza”, con una velocità commerciale superiore ai 15 km/h secondo le indicazioni del piano di risanamento di Amt.

Il progetto già approvato dal ministero (nonostante le promesse della precedente amministrazione, mai tradotte in atti formali) contiene una vera rivoluzione per Molassana e San Gottardo con corsia riservata a scendere in via Molassana, doppio senso in via Emilia con inevitabile eliminazione di parcheggi e soprattutto la contestata Ztl di circa 150 metri a partire dall’incrocio con via Pezzali per indurre il traffico di attraversamento a spostarsi in sponda sinistra. Un programma di sacrifici per i veicoli privati che non piace ad alcuni comitati di quartiere, ma nemmeno alla maggioranza in Municipio, che in un documento condiviso aveva chiesto di attivare la Ztl solo per due ore al giorno. In ogni caso si dovrà tenere conto che il cantiere dello scolmatore in sponda destra al momento impedisce di intervenire sulla viabilità, rendendo ogni configurazione di partenza necessariamente provvisoria.

Il “dibattito pubblico” lanciato da Salis è ancora fermo ai box

Nel frattempo, però, la discussione riguarderà anche il futuro a lungo termine. A quanto si apprende non è ancora partito l’iter per il dibattito pubblico sulla mobilità in Valbisagno che la sindaca Silvia Salis aveva promesso in commissione a Tursi a inizio giugno. Si sapeva però che la discussione non sarebbe partita prima di settembre, per non fissare appuntamenti nel periodo delle vacanze.

L’impostazione del percorso, regolato dal decreto legislativo del 31 marzo 2023, è allo studio del Politecnico di Milano, la cui relazione di oltre 300 pagine (che si concentra sulla soluzione cabinovia) sarà il punto di partenza per un confronto aperto che non escluderà a priori nessuna ipotesi, nemmeno lo Skymetro e l’opzione zero. Il Comune affiderà poi la procedura a un “soggetto terzo” che dovrà stabilire le modalità di partecipazione e organizzare gli incontri.

In passato era stato promosso un percorso partecipativo sul trasporto pubblico in Valbisagno che si era concluso con una scelta precisa: il tram da Molassana a Brignole con future estensioni. Ma quell’esito, benché l’amministrazione dell’epoca assicurasse di avere disponibilità finanziaria, è rimasto lettera morta. E così oggi si riparte quasi da zero, ma con un elemento sullo sfondo: la rinuncia ai 398 milioni per lo Skymetro per cui oggi si cerca un’alternativa. La metropolitana sopraelevata era stata scartata dal team del professor Pierluigi Coppola perché ritenuta sovradimensionata rispetto alle necessità della Valbisagno.

I tagli Amt e l’impatto sulla rete bus

L’assetto delle nuove linee di forza, che dovrebbero essere denominate con la lettera B sui percorsi Prato-Foce e Molassana-Brignole, potrebbe essere anticipato nell’ambito della revisione della rete “al risparmio” che si discute in queste settimane tra mille polemiche, prima del debutto dell’orario invernale. Una delle ipotesi è infatti che l’attuale 13 possa essere limitato a piazzale Kennedy, lasciando a un’altra linea il compito di collegare Brignole e via Turati tramite la circonvallazione a mare. Una mossa che Amt aveva già tentato di attuare in passato, facendo leva sull’interscambio con la metropolitana in via Canevari, salvo poi ripensarci sull’onda delle proteste.

E poi, anche fuori dall’asse principale, la Valbisagno è una delle zone che più hanno sofferto la crisi aziendale nell’ultimo anno. Corse saltate e bus strapieni sono diventati pane quotidiano per gli utenti delle linee collinari come 82, 356, 381 e 383. Proprio nel territorio della “Bassa” Amt contava di risparmiare migliaia di chilometri accorciando i percorsi dei bus che raggiungono le alture, ma la giunta Salis ha mantenuto le promesse elettorali e ha cancellato il fulcro di quella riorganizzazione studiata per anni, cioè l’asse Centro esteso lungo corso Sardegna.

Adesso il piano “lacrime e sangue” proposto dall’azienda, almeno secondo le indiscrezioni emerse, prevede solo una modifica al percorso del 47 che abbandonerebbe corso Buenos Aires per andare direttamente a Brignole tramite via Archimede. E pensare che molti residenti di Marassi e Quezzi vorrebbero un ritorno al capolinea di via Ceccardi: un amarcord di tempi ormai lontani.