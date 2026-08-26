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Paura

Si barrica in casa dopo una lite e apre il gas: paura a Busalla

È successo la notte scorsa, l'uomo è stato arrestato

carabinieri

Genova. Si è barricato in casa dopo una lite con i familiari, aprendo il rubinetto del gas e rischiando di far saltare in aria lo stabile. È successo la scorsa notte a Busalla. L’uomo, un 32enne cittadino colombiano, alla fine è stato arrestato dai carabinieri.

A chiamare il 112 sono stati proprio i familiari del 32enne, tornato a casa ubriaco e fuori di sé. Sono riusciti a uscire, ma lui è rimasto all’interno rifiutandosi di uscire e di chiudere il gas. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno iniziato una lunga trattativa culminata quando l’uomo è uscito impugnando alcuni coltelli da cucina.

I carabinieri hanno usato lo spray al peperoncino per bloccarlo e disarmarlo, poi lo hanno arrestato e trasferito nel carcere di Marassi in attesa della convalida.

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