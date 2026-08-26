Tunnel della Fontanabuona, Bucci a Rapallo: “Cantiere zero entro la fine dell’anno”

Rapallo. Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è stato ospite del palazzo comunale di Rapallo. Ad accoglierlo la sindaca Elisabetta Ricci, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico e i membri della giunta. All’incontro hanno preso parte anche i consiglieri regionali Carlo Bagnasco e Angelo Vaccarezza.

“La visita ha rappresentato un’importante e proficua occasione di confronto sui principali interventi strategici per il futuro di Rapallo, ponendo al centro dell’agenda i progetti per i quali l’ente regionale potrà contribuire, anche parzialmente, alla concreta realizzazione”, si legge nel comunicato dell’amministrazione comunale.

Diversi i temi cruciali affrontati nel corso del tavolo di lavoro: “Sul tunnel della Fontanabuona Bucci ha confermato l’impegno per l’opera infrastrutturale, assicurando che l’avvio del cantiere zero avverrà entro la fine dell’anno”, si legge nella nota.

“Su messa in sicurezza della strada per Montallegro, sono arivate rassicurazioni sui contributi della Regione per i lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale e per la revisione e la manutenzione straordinaria della relativa funivia”, continua il comunicato.

Si è parlato anche del ripristino del percorso pedonale tra le baie di Prelo e Trelo e della situazione relativa al trasporto pubblico locale gestito da Amt.

In merito alla Casa della Comunità, Bucci ha ricordato come la struttura sia “operativa”, invitando istituzioni locali e cittadini a segnalare tempestivamente eventuali criticità.

L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di proseguire in una stretta sinergia istituzionale per garantire lo sviluppo e la tutela del territorio rapallese.