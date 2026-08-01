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Vicino alla spiaggia

Una bombola di idrogeno ritrovata tra gli scogli a Voltri: rimossa dagli artificieri e dai vigili del fuoco

E' successo nel pomeriggio a ridosso della spiaggia. Area transennata e bagnanti allontanati

bombola spiaggia voltri

Genova. Una grossa bombola caricata a idrogeno è stata ritrovata nel pomeriggio di oggi, sabato 1 agosto, tra gli scogli a Voltri, all’altezza del capolinea della linea 1.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri della polizia di Stato. La bombola era quasi piena e per rimuoverla in sicurezza liberandola dai massi l’area è stata transennata e i bagnanti allontanati.

La bombola era quasi piena e stata lì sotto probabilmente da molto tempo, trasportata dal mare. Sarà distrutta in cava nei prossimi giorni.

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