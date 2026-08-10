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A bolzaneto

All’arrivo dei carabinieri si lancia dalla finestra con un etto di cocaina: 43enne finisce al San Martino

L’uomo era ai domiciliari per spaccio dopo una condanna a otto anni. Si è lanciato con un bidone dove aveva nascosto la droga

carabinieri notte

Genova. Era ai domiciliari dopo una condanna in primo grado a otto anni per spaccio. Ma non aveva cambiato lavoro e così i carabinieri, che avevano notato un sospetto via vai dalla sua abitazione in via Bolzaneto, nell’omonimo quartiere della Valpolcevera, ieri sera hanno deciso di fare una perquisizione nell’appartamento.

L’uomo, un marocchino di 43 anni, ha consegnato ai militari nove palline di cocaina, ma a un certo punto con un gesto improvviso ha afferrato un bidone e si è lanciato dalla finestra.

La caduta, pur se da un primo piano, è stata rovinosa e gli ha provocato alcune fratture a un braccio e alle costole. Sono arrivati i soccorsi con i militi della Croce rosa rivarolese che hanno accompagnato il ferito di ospedale dove si trova tuttora piantonato in stato di arresto.

Nel bidone, infatti, hanno scoperto i militari, c’era un etto di cocaina. La pm Eugenia Menichetti ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere.

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