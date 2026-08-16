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Apprensione

Incendio in un deposito di gomme a Bolzaneto, vigili del fuoco sul posto

È successo domenica mattina in via Barchetta. Il tempestivo intervento ha evitato che le fiamme si estendendessero all'interno dell'attigua officina

vigili fuoco

Genova. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Bolzaneto, in Valpolcevera, a Genova, per un incendio divampato all’interno di un deposito di pneumatici in via Barchetta.

Sul posto gli operatori del distaccamento del quartiere, arrivati in pochi minuti: l’intervento tempestivo ha evitato che le fiamme si estendessero all’interno dell’attigua officina.

I vigili del fuoco hanno agito presso l’attività con il liquido schiumogeno. Le fiamme era concentrate all’esterno e hanno distrutto un cumulo di gomme. Non ci sono stati feriti o intossicati.

Apprensione nel quartiere per l’alta colonna di fumo nero visibile anche in lontananza e l’odore acre di gomma bruciata che si è diffuso nell’aria in tarda mattinata. I residenti nelle vicinanze hanno dovuto chiudere le finestre.

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