Genova. E’ stato ritrovato intorno alle 17 il ragazzo di 24 anni di origini ucraine disperso da questa mattina a Bogliasco. La notizia non ha precedenti: dopo quasi otto ore in balia delle onde, il giovane, oramai al limite della resistenza fisica, è stato avvistato vicino a degli scogli dai soccorritori che lo hanno recuperato grazie ad una complessa manovra eseguita dall’elicottero della guardia costiera.

Il giovane è stato quindi trasportato al San Martino in codice verde. La lunga permanenza nel mare mosso lo hanno consumato, e sarà tenuto sotto stretta osservazione nelle prossime ore.

Il ritrovamento, quindi, chiude una giornata di apprensione: fin dai primi minuti dopo l’incidente, infatti, si è temuto il peggio, e viste le condizioni marine la speranza di trovarlo vivo erano davvero residuali. Ma come richiede il protocollo, le ricerche sono continuate senza sosta fino all’esito migliore possibile.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali l’allarme è scattato questa mattina verso le ore 10, quando un ragazzo ucraino di 24 anni è stato notato in difficoltà tra le onde della piccola baia, oggi battuta dalla mareggiata. In suo soccorso si è lanciato in mare un altro uomo che pur avendo raggiunto il giovane non è riuscito a portarlo a riva.

Immediato è scattato l’allarme, con alcuni bagnini di altre spiagge che sono accorsi per tentare il difficile recupero. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, con sommozzatori e elicottero, una motovedetta della guardia costiera e, a terra, i medici del 118. I soccorritori sono quindi riusciti a recuperare il secondo uomo entrato in acque per salvare il giovane, giovane che invece è scomparso sotto le onde.