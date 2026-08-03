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L'iniziativa

Bimbo seguito dal Gaslini “domiciliare”, il papà organizza una traversata a nuoto e una raccolta fondi di ringraziamento

Il papà del piccolo Tommaso domani attraverserà a nuoto lo stretto di Messina. Già raccolti quasi 12mila euro

ospedale gaslini
Genova. Una traversata dello Stretto di Messina in nome della solidarietà. Il 4 agosto, intorno a mezzogiorno, il papà di Tommaso, un bambino di Genova di due anni e mezzo, tenterà l’impresa per ringraziare l’ospedale Gaslini.

I medici dell’ospedale domiciliare genovese infatti lo seguono da tempo per svolgere le più banali attività quotidiane. La famiglia quindi, originaria di Catania, ha lanciato un GoFundMe arrivato a 11.600 euro in pochi giorni.

“Alla qualità di vita di Tommaso – scrive la mamma, Tiziana Gentile – contribuiscono le nostre coccole ma soprattutto le cure dell’ospedale domiciliare del Gaslini, un’unità ospedaliera fatta di persone straordinarie che alleggeriscono la vita di famiglie ‘speciali’ come noi e ne entrano a far parte”.

“Con questa raccolta fondi, creata in occasione di un’iniziativa sportiva del papà di Tommino (la traversata a nuoto dello Stretto di Messina), vorremmo ringraziarli per tutto il sostegno e le cure che stanno dando a Tommaso e a noi”.

La raccolta fondi ha ricevuto 150 donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/nuotiamoxtommaso

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